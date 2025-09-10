Assine
ATAQUE FATAL

Tratador é morto em ataque de leões em zoológico

Visitantes assistiram à cena, horrorizados. Parque foi fechado e não tem data para ser reaberto

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/09/2025 09:55 - atualizado em 10/09/2025 09:57

Tratador é morto em ataque de leões em zoológico
Tratador é morto em ataque de leões em zoológico crédito: Redes sociais

Um tratador do zoológico Safari World, em Bangkok, na Tailândia, foi atacado e morto por leões na manhã desta quarta-feira (10/9). O local estava aberto e com visitantes, que presenciaram a cena de dentro dos carros. Em função da tragédia, o zoológico foi fechado sem data para reabertura. Segundo o Departamento de Vida Selvagem da Tailândia, a volta das atividade só vai ocorrer quando a segurança for garantida.

Segundo a polícia da Tailândia, o ataque aconteceu por volta do meio-dia (horário local). A vítima foi identificada como Jian Rangkharasamee, supervisor de 58 anos, que tinha como função monitorar os animais no setor.

De acordo com as autoridades, Jian saiu do veículo de serviço e deixou a porta aberta, momento em que foi surpreendido por um dos leões. O animal o atacou pelas costas, atraindo outros felinos que rapidamente se juntaram à investida. 

O ataque durou cerca de 15 minutos até que outro funcionário, identificado como Phanom Sitsaeng, conseguiu intervir e resgatar o colega. Jian foi levado com urgência ao Hospital Intrarat, mas morreu mna unidade de saúde.

O diretor-geral do Departamento de Vida Selvagem, Attapol Charoenchansa, afirmou que o episódio ocorreu no momento em que os leões estavam se alimentando. “Presume-se que um deles não estava de bom humor e iniciou o ataque”, declarou ao Bangkok Post.

O Zoológico de Blackpool (foto), em Lancashire, na Inglaterra, informou que dois elefantes asiáticos sob risco de extinção perderam seus filhotes no local. “Todo o rebanho está de luto”, declarou a instituição, dizendo que a equipe do zoo ficou com
O Zoológico de Blackpool (foto), em Lancashire, na Inglaterra, informou que dois elefantes asiáticos sob risco de extinção perderam seus filhotes no local. “Todo o rebanho está de luto”, declarou a instituição, dizendo que a equipe do zoo ficou com "o coração partido” Immanuel Giel/Wikimedia Commons
A morte de um dos elefantes aconteceu ainda no útero da mãe. Já o outro perdeu a vida porque a mãe não conseguiu alimentá-lo. Neste segundo caso, a equipe do zoológico forneceu ração para o filhote, mas ele não resistiu ao ter contraído uma infecção por deficiência de nutrientes e vitaminas. -Divulgação/Blackpool Zoo
A morte de um dos elefantes aconteceu ainda no útero da mãe. Já o outro perdeu a vida porque a mãe não conseguiu alimentá-lo. Neste segundo caso, a equipe do zoológico forneceu ração para o filhote, mas ele não resistiu ao ter contraído uma infecção por deficiência de nutrientes e vitaminas. Divulgação/Blackpool Zoo
No início de 2024, o Zoológico de Blackpool festejou a notícia das gestações dos elefantes Noojahan e Esha. Eles vivem na instituição desde 2018. Os elefantes asiáticos fazem parte da lista de animais ameaçados de extinção desde 1986. -Basile Morin/Wikimedia Commons
No início de 2024, o Zoológico de Blackpool festejou a notícia das gestações dos elefantes Noojahan e Esha. Eles vivem na instituição desde 2018. Os elefantes asiáticos fazem parte da lista de animais ameaçados de extinção desde 1986. Basile Morin/Wikimedia Commons
Um dos animais mais cativantes do planeta, o elefante é pesadão, mas só come planta. E esse é apenas um dos aspectos surpreendentes deste animal que a garotada curte bastante. -Geschenkpanda por Pixabay
Um dos animais mais cativantes do planeta, o elefante é pesadão, mas só come planta. E esse é apenas um dos aspectos surpreendentes deste animal que a garotada curte bastante. Geschenkpanda por Pixabay
Veja curiosidades sobre esse animal que ganhou até uma data comemorativa mundial para alertar sobre a campanha contra a caça ilegal. -Mike por Pixabay
Veja curiosidades sobre esse animal que ganhou até uma data comemorativa mundial para alertar sobre a campanha contra a caça ilegal. Mike por Pixabay
O elefante é o maior mamífero terrestre e tem duas espécies: o africano e o asiático. -Nel Botha por Pixabay
O elefante é o maior mamífero terrestre e tem duas espécies: o africano e o asiático. Nel Botha por Pixabay
O elefante africano é mais alto, com orelhas e presas maiores. Tem entre 2,5 e 4 metros e pesa de 2 a 6,3 toneladas. - nickandmel2006 on flickr
O elefante africano é mais alto, com orelhas e presas maiores. Tem entre 2,5 e 4 metros e pesa de 2 a 6,3 toneladas. nickandmel2006 on flickr
Ele se espalha pelas savanas da África Subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental.-jasmim único por pixabay
Ele se espalha pelas savanas da África Subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental. jasmim único por pixabay
O elefante asiático, menor que o africano, mede de 2 a 3 metros, com 2 a 5 toneladas de peso. -AdamGugie por Pixabay
O elefante asiático, menor que o africano, mede de 2 a 3 metros, com 2 a 5 toneladas de peso. AdamGugie por Pixabay
Ele vive no sudeste asiático (Índia, Nepal) e na região de Bornéu. -KARTICK DUTTA por Pixabay
Ele vive no sudeste asiático (Índia, Nepal) e na região de Bornéu. KARTICK DUTTA por Pixabay
O maior elefante já registrado pesava 10 toneladas, com quase 4 metros de altura. -Christine Sponchia por Pixabay
O maior elefante já registrado pesava 10 toneladas, com quase 4 metros de altura. Christine Sponchia por Pixabay
A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos. -Michael Siebert por Pixabay
A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos. Michael Siebert por Pixabay
Os elefantes vivem em grupos e se juntam para formar um círculo de proteção quando surge um perigo. Os mais fracos ficam no meio. -pixabay
Os elefantes vivem em grupos e se juntam para formar um círculo de proteção quando surge um perigo. Os mais fracos ficam no meio. pixabay
Os elefantes são carinhosos uns com os outros. E percebem o humor da
Os elefantes são carinhosos uns com os outros. E percebem o humor da "família". Se um elefante morre, eles passam por luto, cobrindo o corpo. pixabay
O elefante tem uma audição muito boa. Consegue escutar ruídos baixos na proximidade e detecta sons a 8 km de distância. - Pavel Fara por Pixabay
O elefante tem uma audição muito boa. Consegue escutar ruídos baixos na proximidade e detecta sons a 8 km de distância. Pavel Fara por Pixabay
As orelhas do elefante têm pequenas veias que ajudam a dispersar o calor, mantendo a temperatura corporal do animal. -Yolanda Coervers por Pixabay
As orelhas do elefante têm pequenas veias que ajudam a dispersar o calor, mantendo a temperatura corporal do animal. Yolanda Coervers por Pixabay
Os elefantes têm ótima memória e são capazes de aprender atividades e recordar-se de caminhos percorridos. -DigitalDDay por Pixabay
Os elefantes têm ótima memória e são capazes de aprender atividades e recordar-se de caminhos percorridos. DigitalDDay por Pixabay
Os elefantes estão entre os poucos animais que se reconhecem no espelho (assim como golfinhos e macacos). -Affordable Websites por Pixabay
Os elefantes estão entre os poucos animais que se reconhecem no espelho (assim como golfinhos e macacos). Affordable Websites por Pixabay
Os elefantes não comem amendoim, embora essa lenda tenha se disseminado em desenhos animados. -jana v m pixabay
Os elefantes não comem amendoim, embora essa lenda tenha se disseminado em desenhos animados. jana v m pixabay
Os elefantes são herbívoros. Comem, em média, 125 quilos de plantas, frutas, capim e folhagens por dia. - numair shahzada por Pixabay
Os elefantes são herbívoros. Comem, em média, 125 quilos de plantas, frutas, capim e folhagens por dia. numair shahzada por Pixabay
Os elefantes têm 24 dentes ao longo da vida. Usam os 4 da frente na mastigação, mas, quando ficam gastos, passam a morder com os de trás. Quando perdem os dentes, são ajudados por outros elefantes a se alimentar. -Dorothée QUENNESSON por Pixabay
Os elefantes têm 24 dentes ao longo da vida. Usam os 4 da frente na mastigação, mas, quando ficam gastos, passam a morder com os de trás. Quando perdem os dentes, são ajudados por outros elefantes a se alimentar. Dorothée QUENNESSON por Pixabay
Um elefante bebe, em média, 200 litros de água por dia. -PublicDomainPictures por Pixabay
Um elefante bebe, em média, 200 litros de água por dia. PublicDomainPictures por Pixabay
A tromba é formada pela junção do nariz com o lábio superior. Tem mais de 100 mil músculos. E permite que o elefante arranque até galhos de árvore. -PublicDomainPictures por Pixabay
A tromba é formada pela junção do nariz com o lábio superior. Tem mais de 100 mil músculos. E permite que o elefante arranque até galhos de árvore. PublicDomainPictures por Pixabay
A tromba do elefante suga, de uma só vez, 10 litros de água. E despeja o líquido na boca ou sobre o corpo para o banho. Elefantes adoram água.-Annie Jenselius por Pixabay
A tromba do elefante suga, de uma só vez, 10 litros de água. E despeja o líquido na boca ou sobre o corpo para o banho. Elefantes adoram água. Annie Jenselius por Pixabay
Da mesma forma, também é pela tromba que os elefantes respiram. - H. Hach por Pixabay
Da mesma forma, também é pela tromba que os elefantes respiram. H. Hach por Pixabay
A tromba também é usada para interação social com as pessoas ou com outros animais. -Olga Ozik pixabay
A tromba também é usada para interação social com as pessoas ou com outros animais. Olga Ozik pixabay
Apesar do peso, elefantes conseguem se movimentar pela na água. Eles usam a força das pernas e a capacidade de flutuar para atravessar rios e lagos. -Musthaq Nazeer por Pixabay
Apesar do peso, elefantes conseguem se movimentar pela na água. Eles usam a força das pernas e a capacidade de flutuar para atravessar rios e lagos. Musthaq Nazeer por Pixabay
A pele dos elefantes, ao contrário do que aparenta, é sensível e ele logo percebe se um inseto pousar no seu corpo. Para protegê-la do sol, eles se revestem de areia e lama. - Darlean Weigetz por Pixabay
A pele dos elefantes, ao contrário do que aparenta, é sensível e ele logo percebe se um inseto pousar no seu corpo. Para protegê-la do sol, eles se revestem de areia e lama. Darlean Weigetz por Pixabay
Elefantes dormem em pé ou deitados de lado, durante três a seis horas por dia. - Divulgação
Elefantes dormem em pé ou deitados de lado, durante três a seis horas por dia. Divulgação
Os elefantes estão entre os animais mais queridos das crianças. Na animação, o mais famoso é Dumbo, da Disney, um elefante bebê de circo que tem orelhas muito grandes e, por isso, faz o que nenhum outro consegue: voar. -divulgação
Os elefantes estão entre os animais mais queridos das crianças. Na animação, o mais famoso é Dumbo, da Disney, um elefante bebê de circo que tem orelhas muito grandes e, por isso, faz o que nenhum outro consegue: voar. divulgação
Na Tailândia, país em que 95% das pessoas são budistas, os elefantes são sagrados, símbolo de prosperidade e bem-estar. -Bishnu Sarangi por Pixabay
Na Tailândia, país em que 95% das pessoas são budistas, os elefantes são sagrados, símbolo de prosperidade e bem-estar. Bishnu Sarangi por Pixabay
Os elefantes têm uma grande importância para os seguidores do Budismo. Diz a lenda que a Rainha Maya sonhou que um elefante entrou por sua axila indo até o ventre. E ela percebeu que estava grávida de Buda. - Sasin Tipchai por Pixabay
Os elefantes têm uma grande importância para os seguidores do Budismo. Diz a lenda que a Rainha Maya sonhou que um elefante entrou por sua axila indo até o ventre. E ela percebeu que estava grávida de Buda. Sasin Tipchai por Pixabay
No Hinduísmo, na Índia, Ganesh é um Deus com cabeça de elefante que representa sabedoria, boa sorte e prosperidade. -Anke Sundermeier por Pixabay
No Hinduísmo, na Índia, Ganesh é um Deus com cabeça de elefante que representa sabedoria, boa sorte e prosperidade. Anke Sundermeier por Pixabay
Os elefantes vivem entre 40 e 70 anos. Vida longa para esses dóceis pesadões.-Imagem de 9258375 por Pixabay
Os elefantes vivem entre 40 e 70 anos. Vida longa para esses dóceis pesadões. Imagem de 9258375 por Pixabay

As autoridades vão revisar as licenças e registros de posse de leões do Safari World. Documentos oficiais apontam que o zoológico tinha permissão para manter 45 leões, dos quais 13 já morreram.

As regras do parque determinam que visitantes devem permanecer dentro de seus veículos durante todo o trajeto pela área dos animais, justamente para evitar riscos.

Outros acidentes com animais selvagens

  • Outubro de 2024 – Parque Taigan, Crimeia (Rússia): A gerente Leokadia Perevalova, conhecida como “encantadora de leões”, foi atacada e morta por um dos animais após esquecer de travar a porta da jaula. Ela tinha 18 anos de experiência. O dono do parque foi acusado de homicídio pelos familiares;
  • Janeiro de 2025 – Parque Nacional Kruger, África do Sul: Um turista sul-africano de 59 anos foi morto por um elefante ao tentar salvar os netos, de 5 e 11 anos, que estavam sendo atacados pelo animal durante um safari;
  • Março de 2024 – Parque Nacional Pilanesberg, África do Sul: Um elefante em fúria atacou e chegou a levantar um caminhão de safari com turistas. O registro do ataque viralizou nas redes sociais;
  • Junho de 2024 – Fossil Rim Wildlife Center, EUA: Uma girafa agarrou uma menina de 2 anos pela blusa e a levantou durante um passeio. A criança não se feriu, mas após o caso, o parque proibiu visitantes de andarem na caçamba das caminhonetes.

