Tratador é morto em ataque de leões em zoológico

O Zoológico de Blackpool (foto), em Lancashire, na Inglaterra, informou que dois elefantes asiáticos sob risco de extinção perderam seus filhotes no local. “Todo o rebanho está de luto”, declarou a instituição, dizendo que a equipe do zoo ficou com "o coração partido” Immanuel Giel/Wikimedia Commons

A morte de um dos elefantes aconteceu ainda no útero da mãe. Já o outro perdeu a vida porque a mãe não conseguiu alimentá-lo. Neste segundo caso, a equipe do zoológico forneceu ração para o filhote, mas ele não resistiu ao ter contraído uma infecção por deficiência de nutrientes e vitaminas. Divulgação/Blackpool Zoo

No início de 2024, o Zoológico de Blackpool festejou a notícia das gestações dos elefantes Noojahan e Esha. Eles vivem na instituição desde 2018. Os elefantes asiáticos fazem parte da lista de animais ameaçados de extinção desde 1986. Basile Morin/Wikimedia Commons

Um dos animais mais cativantes do planeta, o elefante é pesadão, mas só come planta. E esse é apenas um dos aspectos surpreendentes deste animal que a garotada curte bastante. Geschenkpanda por Pixabay

Veja curiosidades sobre esse animal que ganhou até uma data comemorativa mundial para alertar sobre a campanha contra a caça ilegal. Mike por Pixabay

O elefante é o maior mamífero terrestre e tem duas espécies: o africano e o asiático. Nel Botha por Pixabay

O elefante africano é mais alto, com orelhas e presas maiores. Tem entre 2,5 e 4 metros e pesa de 2 a 6,3 toneladas. nickandmel2006 on flickr

Ele se espalha pelas savanas da África Subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental. jasmim único por pixabay

O elefante asiático, menor que o africano, mede de 2 a 3 metros, com 2 a 5 toneladas de peso. AdamGugie por Pixabay

Ele vive no sudeste asiático (Índia, Nepal) e na região de Bornéu. KARTICK DUTTA por Pixabay

O maior elefante já registrado pesava 10 toneladas, com quase 4 metros de altura. Christine Sponchia por Pixabay

A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos. Michael Siebert por Pixabay

Elefantes nÃ£o temem ratos (isso Ã© mito popular). Elefantes tÃªm medo Ã© de abelhas e emitem um som de alerta quando percebem a presenÃ§a desses insetos. Martin por Pixabay

Os elefantes vivem em grupos e se juntam para formar um círculo de proteção quando surge um perigo. Os mais fracos ficam no meio. pixabay

Os elefantes são carinhosos uns com os outros. E percebem o humor da "família". Se um elefante morre, eles passam por luto, cobrindo o corpo. pixabay

O elefante tem uma audição muito boa. Consegue escutar ruídos baixos na proximidade e detecta sons a 8 km de distância. Pavel Fara por Pixabay

As orelhas do elefante têm pequenas veias que ajudam a dispersar o calor, mantendo a temperatura corporal do animal. Yolanda Coervers por Pixabay

Os elefantes têm ótima memória e são capazes de aprender atividades e recordar-se de caminhos percorridos. DigitalDDay por Pixabay

Os elefantes estão entre os poucos animais que se reconhecem no espelho (assim como golfinhos e macacos). Affordable Websites por Pixabay

Os elefantes não comem amendoim, embora essa lenda tenha se disseminado em desenhos animados. jana v m pixabay

Os elefantes são herbívoros. Comem, em média, 125 quilos de plantas, frutas, capim e folhagens por dia. numair shahzada por Pixabay

Os elefantes têm 24 dentes ao longo da vida. Usam os 4 da frente na mastigação, mas, quando ficam gastos, passam a morder com os de trás. Quando perdem os dentes, são ajudados por outros elefantes a se alimentar. Dorothée QUENNESSON por Pixabay

Um elefante bebe, em média, 200 litros de água por dia. PublicDomainPictures por Pixabay

A tromba é formada pela junção do nariz com o lábio superior. Tem mais de 100 mil músculos. E permite que o elefante arranque até galhos de árvore. PublicDomainPictures por Pixabay

A tromba do elefante suga, de uma só vez, 10 litros de água. E despeja o líquido na boca ou sobre o corpo para o banho. Elefantes adoram água. Annie Jenselius por Pixabay

Da mesma forma, também é pela tromba que os elefantes respiram. H. Hach por Pixabay

A tromba também é usada para interação social com as pessoas ou com outros animais. Olga Ozik pixabay

Apesar do peso, elefantes conseguem se movimentar pela na água. Eles usam a força das pernas e a capacidade de flutuar para atravessar rios e lagos. Musthaq Nazeer por Pixabay

A pele dos elefantes, ao contrário do que aparenta, é sensível e ele logo percebe se um inseto pousar no seu corpo. Para protegê-la do sol, eles se revestem de areia e lama. Darlean Weigetz por Pixabay

Elefantes dormem em pé ou deitados de lado, durante três a seis horas por dia. Divulgação

Os elefantes estão entre os animais mais queridos das crianças. Na animação, o mais famoso é Dumbo, da Disney, um elefante bebê de circo que tem orelhas muito grandes e, por isso, faz o que nenhum outro consegue: voar. divulgação

Na Tailândia, país em que 95% das pessoas são budistas, os elefantes são sagrados, símbolo de prosperidade e bem-estar. Bishnu Sarangi por Pixabay

Os elefantes têm uma grande importância para os seguidores do Budismo. Diz a lenda que a Rainha Maya sonhou que um elefante entrou por sua axila indo até o ventre. E ela percebeu que estava grávida de Buda. Sasin Tipchai por Pixabay

No Hinduísmo, na Índia, Ganesh é um Deus com cabeça de elefante que representa sabedoria, boa sorte e prosperidade. Anke Sundermeier por Pixabay