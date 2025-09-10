Tratador é morto em ataque de leões em zoológico
Visitantes assistiram à cena, horrorizados. Parque foi fechado e não tem data para ser reaberto
compartilheSiga no
Um tratador do zoológico Safari World, em Bangkok, na Tailândia, foi atacado e morto por leões na manhã desta quarta-feira (10/9). O local estava aberto e com visitantes, que presenciaram a cena de dentro dos carros. Em função da tragédia, o zoológico foi fechado sem data para reabertura. Segundo o Departamento de Vida Selvagem da Tailândia, a volta das atividade só vai ocorrer quando a segurança for garantida.
Segundo a polícia da Tailândia, o ataque aconteceu por volta do meio-dia (horário local). A vítima foi identificada como Jian Rangkharasamee, supervisor de 58 anos, que tinha como função monitorar os animais no setor.
Leia Mais
De acordo com as autoridades, Jian saiu do veículo de serviço e deixou a porta aberta, momento em que foi surpreendido por um dos leões. O animal o atacou pelas costas, atraindo outros felinos que rapidamente se juntaram à investida.
O ataque durou cerca de 15 minutos até que outro funcionário, identificado como Phanom Sitsaeng, conseguiu intervir e resgatar o colega. Jian foi levado com urgência ao Hospital Intrarat, mas morreu mna unidade de saúde.
O diretor-geral do Departamento de Vida Selvagem, Attapol Charoenchansa, afirmou que o episódio ocorreu no momento em que os leões estavam se alimentando. “Presume-se que um deles não estava de bom humor e iniciou o ataque”, declarou ao Bangkok Post.
As autoridades vão revisar as licenças e registros de posse de leões do Safari World. Documentos oficiais apontam que o zoológico tinha permissão para manter 45 leões, dos quais 13 já morreram.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As regras do parque determinam que visitantes devem permanecer dentro de seus veículos durante todo o trajeto pela área dos animais, justamente para evitar riscos.
Outros acidentes com animais selvagens
- Outubro de 2024 – Parque Taigan, Crimeia (Rússia): A gerente Leokadia Perevalova, conhecida como “encantadora de leões”, foi atacada e morta por um dos animais após esquecer de travar a porta da jaula. Ela tinha 18 anos de experiência. O dono do parque foi acusado de homicídio pelos familiares;
- Janeiro de 2025 – Parque Nacional Kruger, África do Sul: Um turista sul-africano de 59 anos foi morto por um elefante ao tentar salvar os netos, de 5 e 11 anos, que estavam sendo atacados pelo animal durante um safari;
- Março de 2024 – Parque Nacional Pilanesberg, África do Sul: Um elefante em fúria atacou e chegou a levantar um caminhão de safari com turistas. O registro do ataque viralizou nas redes sociais;
- Junho de 2024 – Fossil Rim Wildlife Center, EUA: Uma girafa agarrou uma menina de 2 anos pela blusa e a levantou durante um passeio. A criança não se feriu, mas após o caso, o parque proibiu visitantes de andarem na caçamba das caminhonetes.