Urso ataca sobre tratador, e parque encerra shows com animais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um tratador do Parque Safari de Hangzhou, na província de Zhejiang, na China, foi atacado por um urso-negro durante um espetáculo no sábado (6/12). O episódio ocorreu no momento em que o animal era conduzido ao palco e, segundo a administração do parque, foi provocado pelo cheiro de um saco com cenouras e maçãs carregado pelo funcionário.

Vídeos registrados por visitantes mostram o urso derrubando o tratador e o prendendo no chão enquanto o público assistia assustado. Outros funcionários correram para ajudar e, sem equipamentos adequados, tentaram afastar o animal usando uma cesta de basquete, cadeiras, bastões e bambu. Em meio à confusão, um papagaio pousou no braço de um dos empregados.

Ao todos, o ataque durou 40 segundos. Depois, a equipe conseguiu arrastar o urso para longe do homem. No entanto, pouco depois, o animal voltou a avançar e quase derrubou o tratador novamente. Outro urso-negro, que também participaria do show, precisou ser contido e arrastado pela equipe para evitar novos ataques.

Em nota oficial, o Parque Safari de Hangzhou afirmou que tanto o tratador quanto o urso não sofreram ferimentos e que ambos “já se reconciliaram”. A administração pediu desculpas ao público pela experiência negativa e anunciou o cancelamento definitivo dos espetáculos com ursos-negros.

O parque informou ainda que o animal envolvido no ataque será monitorado para garantir seu bem-estar físico e mental e que uma revisão interna dos protocolos de segurança e resposta a emergências será realizada. “Agradecemos sinceramente a preocupação e o apoio de todos”, declarou a instituição.