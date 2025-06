Urso invade casa e dorme em sofá após banho de hidromassagem

Já imaginou encontrar um urso negro dormindo na área externa da sua casa, após um banho de hidromassagem? Foi exatamente isso que aconteceu com uma família em Punta Gorda, cidade no sudeste da Flórida, Estados Unidos. O caso inusitado terminou com a polícia sendo acionada para retirar o "invasor" do imóvel.

O morador da casa, Lynn Martin, foi quem descobriu o animal no quintal. Ele estranhou a bagunça e, ao verificar as câmeras de segurança, viu o urso dormindo no sofá. "Ele simplesmente tirou as almofadas e estava tirando uma soneca. Acredito que dormiu umas seis horas", contou Martin à CBS.

A polícia local acionou a Comissão de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), que foi até o local e instalou armadilhas para tentar afastar o urso. A primeira tentativa falhou: o animal acabou subindo numa árvore em um terreno baldio próximo. Foi apenas com o uso de iscas de donuts -rosquinhas populares nos EUA-que ele desceu e pôde ser capturado. O urso foi então realocado com segurança para seu habitat natural.

Segundo a reportagem da CBS, a Flórida abriga atualmente mais de 4.000 ursos negros, espécie que já esteve ameaçada na região. Os moradores de áreas rurais no norte e centro do estado têm encontrado esses animais com frequência nos últimos tempos. Por isso, a FWC disponibiliza um mapa interativo para registrar e monitorar avistamentos.

A entidade também divulgou recomendações para a população da Flórida em caso de encontros com ursos: "O mais importante é manter a calma e não correr. Apresente-se como um ser humano, fale com o urso de forma tranquila. Não se finja de morto. Pegue crianças pequenas ou cachorros no colo. Em vez de fugir ou tentar uma solução pacífica, a orientação é tentar afastar o animal com firmeza."