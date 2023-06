Vídeo flagra 'resgate' de urso que ficou preso dentro de carro nos EUA

436

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais desde o último domingo (28/5), mostra o momento em que um urso foi resgatado após ficar preso dentro de um carro. O caso ocorreu no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Para o "resgate", um policial amarrou uma longa corda na porta do veículo para libertar o animal a distância e em segurança

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Washoe, a primavera é a época em que os ursos costumam circulam ao ar livre na região, por isso é necessário que a população esteja atenta e siga algumas dicas para evitar "visitas indesejadas" dos animais.

As autoridades locais orientaram que as pessoas tenham atenção às embalagens de alimentos, refrigeradores e itens perfumados em veículos. Além disso, é importante evitar deixar comidas nos carros, descartar lixo em locais adequados e não alimentar os ursos.

"A prevenção é fundamental. Árvores frutíferas, alimentadores de pássaros pendurados e colméias certamente trarão ursos para o bairro. Gerencie todos os atrativos alimentares da casa e incentive os vizinhos a fazerem o mesmo. Nunca deixe alimentos para animais de estimação, bebidas, refrigeradores ou outros atrativos em sua varanda, deck ou em seu carro. Uma churrasqueira suja também atrairá a visita de um urso. Mantenha as grelhas limpas e guardadas quando não estiverem em uso", acrescentou o Gabinete do Xerife do Condado de Washoe.

(foto: Reprodução/Twitter/@WashoeSheriff)