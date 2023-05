Lula conversa com papa sobre paz na Ucrânia e o convida para vir ao Brasil

436

O presidente Lula manteve, nesta quarta-feira (31), uma conversa por telefone com o papa Francisco sobre a defesa da paz na Ucrânia e o combate à pobreza, e convidou o líder da Igreja Católica para visitar o Brasil.



"Conversei agora há pouco por telefone com o papa Francisco. Cumprimentei o papa pelos esforços na defesa na paz na Ucrânia e no combate à pobreza", escreveu Lula no Twitter.



O mandatário tenta posicionar o Brasil como mediador e estimular um diálogo de paz entre Ucrânia e Rússia. Até o momento, no entanto, não conseguiu avanços.



Lula e Francisco se encontrarão em "uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano", informou a Presidência em uma nota oficial.



Por sua vez, "o papa Francisco ficou de analisar o convite e a possibilidade de uma visita papal" ao Brasil, indicou o comunicado.



O pontífice argentino visitou o Rio de Janeiro há uma década, para a Jornada Mundial da Juventude.



Lula também agradeceu ao papa pelos "gestos na defesa da democracia em nosso país nos últimos anos".



Após os ataques às sedes dos Três Poderes do governo em Brasília ocorrido em 8 de janeiro, o papa manifestou sua preocupação pelo "enfraquecimento da democracia".



Lula destacou finalmente a "atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta".



Lula e o papa se reuniram, pela última vez, em Roma, em 2020, meses depois de o líder do PT ter saído da prisão.