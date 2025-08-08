Lulu da pomerânia expulsa urso que invadiu casa no Canadá

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tamanho não é documento. A prova é Scout, um Lulu da pomerânia de apenas 3 kg que não hesitou em defender sua casa contra um intruso muito maior.

Na última segunda-feira (4/8), em West Vancouver, no Canadá, Kayla Kleine estava em casa com o cachorro e decidiu abrir a porta da casa para entrar um pouco de ar. Foi então que um urso negro curioso entrou na residência, olhou para a TV e começou a se servir do café da manhã de Scout.

O cãozinho não hesitou e correu atrás do invasor, latindo furiosamente para o urso, que acabou saindo pelo quintal, com Scout logo atrás. A humana, ouvindo a confusão, apareceu correndo, a ponto de ver o que estava acontecendo.

O momento foi registrado pelas câmeras de segurança da casa e foi divulgado por Kleine no TikTok. O vídeo viralizou e já tem mais de 4 milhões de visualizações.

“Ele veio correndo pela esquina, e eu vi o urso saindo correndo da nossa cozinha. Ele expulsou o urso de casa,” contou Kayla à Global News.

Preocupada, Kayla pegou um spray anti-urso e foi até o quintal. Mas o urso já tinha ido para o outro lado da cerca, e Scout continuava a latir para mantê-lo afastado.

“Fiquei surpresa, mas ele também é assustador quando está bravo. Pude vê-lo indo a toda velocidade em direção ao urso,” acrescentou a dona.

Embora os ursos circulem pela área com frequência, essa foi a primeira vez que Kayla viu um deles entrar na sua casa. Agora, ela pretende manter a porta sempre fechada, mas sabe que Scout continuará sendo sua fiel proteção.

“Ele tem muita personalidade... Eu estava tão orgulhosa dele; ele foi tão corajoso”, disse.

