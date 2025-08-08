Assine
AUMIGO PROTETOR

Lulu da pomerânia expulsa urso que invadiu casa no Canadá

Canino de apenas 3kg botou invasor para correr com seus latidos

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/08/2025 13:18

Scout botou urso para correr
Scout botou urso para correr crédito: TikTok / Reprodução

Tamanho não é documento. A prova é Scout, um Lulu da pomerânia de apenas 3 kg que não hesitou em defender sua casa contra um intruso muito maior

Na última segunda-feira (4/8), em West Vancouver, no Canadá, Kayla Kleine estava em casa com o cachorro e decidiu abrir a porta da casa para entrar um pouco de ar.  Foi então que um urso negro curioso entrou na residência, olhou para a TV e começou a se servir do café da manhã de Scout.

O cãozinho não hesitou e correu atrás do invasor, latindo furiosamente para o urso, que acabou saindo pelo quintal, com Scout logo atrás. A humana, ouvindo a confusão, apareceu correndo, a ponto de ver o que estava acontecendo.

O momento foi registrado pelas câmeras de segurança da casa e foi divulgado por Kleine no TikTok. O vídeo viralizou e já tem mais de 4 milhões de visualizações. 

“Ele veio correndo pela esquina, e eu vi o urso saindo correndo da nossa cozinha. Ele expulsou o urso de casa,” contou Kayla à Global News.

Preocupada, Kayla pegou um spray anti-urso e foi até o quintal. Mas o urso já tinha ido para o outro lado da cerca, e Scout continuava a latir para mantê-lo afastado.

“Fiquei surpresa, mas ele também é assustador quando está bravo. Pude vê-lo indo a toda velocidade em direção ao urso,” acrescentou a dona.

Embora os ursos circulem pela área com frequência, essa foi a primeira vez que Kayla viu um deles entrar na sua casa. Agora, ela pretende manter a porta sempre fechada, mas sabe que Scout continuará sendo sua fiel proteção.

“Ele tem muita personalidade... Eu estava tão orgulhosa dele; ele foi tão corajoso”, disse. 

O que preciso saber antes de ter um Lulu da Pomerânia?

  • Lulus da pomerânia são pequenos, geralmente pesando entre 1,5 e 3 kg, ideais para apartamentos e espaços pequenos;
  • Apesar do tamanho, são cães muito ativos, corajosos, leais e com grande personalidade;
  • Eles podem ser desconfiados com estranhos e outros animais, então a socialização desde filhote é fundamental;
  • Possuem uma pelagem densa e farta que exige escovação frequente para evitar nós e manter o pelo saudável;
  • Apesar do porte pequeno, precisam de exercícios regulares para gastar energia e manter a saúde física e mental;
  • São inteligentes, mas podem ser teimosos;
  • Podem viver entre 12 e 16 anos, mas precisam de atenção especial para problemas dentários, obesidade e luxação de patela;
  • São cães muito apegados aos donos e não gostam de ficar sozinhos por longos períodos.

