Lulu da pomerânia expulsa urso que invadiu casa no Canadá

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Tamanho não é documento. A prova é Scout, um Lulu da pomerânia de apenas 3 kg que não hesitou em defender sua casa contra um intruso muito maior.
Na última segunda-feira (4/8), em West Vancouver, no Canadá, Kayla Kleine estava em casa com o cachorro e decidiu abrir a porta da casa para entrar um pouco de ar. Foi então que um urso negro curioso entrou na residência, olhou para a TV e começou a se servir do café da manhã de Scout.
O cãozinho não hesitou e correu atrás do invasor, latindo furiosamente para o urso, que acabou saindo pelo quintal, com Scout logo atrás. A humana, ouvindo a confusão, apareceu correndo, a ponto de ver o que estava acontecendo.
O momento foi registrado pelas câmeras de segurança da casa e foi divulgado por Kleine no TikTok. O vídeo viralizou e já tem mais de 4 milhões de visualizações.
“Fiquei surpresa, mas ele também é assustador quando está bravo. Pude vê-lo indo a toda velocidade em direção ao urso,” acrescentou a dona.
Embora os ursos circulem pela área com frequência, essa foi a primeira vez que Kayla viu um deles entrar na sua casa. Agora, ela pretende manter a porta sempre fechada, mas sabe que Scout continuará sendo sua fiel proteção.
“Ele tem muita personalidade... Eu estava tão orgulhosa dele; ele foi tão corajoso”, disse.
Um estudo divulgado pelo jornal britânico Daily Mail e conduzido por especialistas do site Money.co.uk apontou qual é a raça de cachorro mais bonita do mundo. Freepik/senivpetro
Para determinar, de forma objetiva, eles usaram a Proporção Áurea — conceito matemático de harmonia estética — como parâmetro. Ludde Lorentz/Unsplash
A fórmula, famosa desde a Grécia Antiga e aplicada na arte e arquitetura, foi usada para avaliar a simetria facial de diversas raças caninas. Freepik/asier_relampagoestudio
"O Homem Vitruviano", do artista Leonardo Da Vinci, e o Templo Partenon (foto), na Grécia, são alguns exemplos de obras que foram feitas com base na Proporção Áurea. Peter Zhou/Unsplash
Ficou curioso para saber qual o cão mais bonito do mundo, segundo a ciência? Confira o ranking a seguir! Montagem/Unsplash/Pixabay/Flickr
10º) Pembroke Welsh Corgi: Essa é uma raça originária do País de Gales, conhecida por suas pernas curtas, corpo alongado e orelhas grandes e eretas. Ficou famoso por ser o favorito da Rainha Elizabeth II. Csilla Ozsvath/Pixabay
9º) Norfolk Terrier: Originária da Inglaterra, essa raça é conhecida por suas orelhas caídas e expressão de alerta. Inicialmente criado para caçar roedores, é corajoso e inteligente. No-longer-here/Pixabay
8º) Galgo Italiano: Também chamada de Italian Greyhound, essa é uma raça elegante e esguia, descendente dos antigos galgos do Egito e Roma Antiga. Apesar do aspecto frágil, é ágil e adora correr. Freepik
7º) Tolling Retriever: Original do Canadá, é a menor das raças retriever. Criado para "atrair" patos durante a caça (daí o nome "tolling"), seu comportamento brincalhão imita raposas, curiosidade que encanta as aves. Flickr - Tom Ek
6º) Weimaraner: Raça alemã de porte médio a grande, conhecida por sua elegância, olhos claros e pelagem cinza prateada. Afetuoso e protetor, é um excelente cão de companhia, mas pode ser teimoso se não for bem treinado. Martin Tajmr/Pixabay
5º) Welsh Terrier: Raça britânica de porte médio, conhecida por sua pelagem densa e dura, geralmente em tons de preto e castanho. É corajoso, brincalhão e muito leal, sendo um ótimo cão de companhia para famílias ativas. Wikimedia commons/Shleiderbmx
4º) Ridgeback da Rodésia: Originalmente criado para caçar leões, essa raça originária da África do Sul tem muita força e resistência. É conhecido por uma faixa de pelos invertidos nas costas — sua marca registrada. jafae/Pixabay
3º) Border Collie: Considerada a raça mais inteligente do mundo, o Border Collie ficou em 3º na lista dos cães mais bonitos. Originário da fronteira entre Escócia e Inglaterra, foi desenvolvido para pastoreio. Seus pelos ter tons brancos, pretos ou marrons. Anna Dudkova/Unsplash
2º) West Highland White Terrier: Essa é uma raça escocesa pequena e robusta, conhecida por sua pelagem branca e densa, além das charmosas orelhinhas pontudas. Sociável e amigável, convive bem com crianças e outros animais. Anja/Pixabay
É claro que nem todas as raças se saíram bem no teste da "beleza matemática". Veja três raças famosas que ficaram entre os últimos colocados! charlesdeluvio/Unsplash
Buldogue Francês: Conhecido por suas orelhas grandes em formato de "morcego" e focinho achatado, o Buldogue Francês é um dos cães mais populares do mundo, mas ficou mal no ranking de beleza.
Thomas Fryatt/Unsplash
Bullmastiff: Essa raça originária da Inglaterra foi criada para proteger propriedades. Apesar da aparência imponente, musculosa e expressão séria, é, na verdade, um cão calmo, leal e muito protetor com a família. Freepik/wirestock
Shih Tzu: Originária do Tibet, essa raça tem pelagem longa, olhos grandes e uma expressão doce. É afetuoso, sociável e se dá bem com crianças e outros animais. Porém, segundo a ciência, não é dotado de beleza... Dieny Portinanni/Unsplash
O que preciso saber antes de ter um Lulu da Pomerânia?
Lulus da pomerânia são pequenos, geralmente pesando entre 1,5 e 3 kg, ideais para apartamentos e espaços pequenos;
Apesar do tamanho, são cães muito ativos, corajosos, leais e com grande personalidade;
Eles podem ser desconfiados com estranhos e outros animais, então a socialização desde filhote é fundamental;
Possuem uma pelagem densa e farta que exige escovação frequente para evitar nós e manter o pelo saudável;
Apesar do porte pequeno, precisam de exercícios regulares para gastar energia e manter a saúde física e mental;
São inteligentes, mas podem ser teimosos;
Podem viver entre 12 e 16 anos, mas precisam de atenção especial para problemas dentários, obesidade e luxação de patela;
São cães muito apegados aos donos e não gostam de ficar sozinhos por longos períodos.