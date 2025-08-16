Flipar
Variadas espécies de ursos: veja dados sobre cada uma delas
Urso-pardo (Ursus arctos) Habitat e caracterÃsticas fÃsicas â?? Encontrado na AmÃ©rica do Norte, Europa e Ãsia, habita florestas e montanhas. Pode medir 3 metros e pesar 600 kg, com pelagem marrom espessa e garras afiadas. Foto: Brent Jones Unsplash
Comportamento e habilidades – Territorial e forte, pode correr a 56 km/h e escalar árvores quando jovem. Seu olfato é extremamente apurado, usado para caçar ou encontrar alimentos. Foto: Pixabay
Predadores e reprodução – Filhotes podem ser caçados por lobos e tigres, mas adultos não têm predadores naturais. Acasalam no verão, com gestação de 6 a 8 meses. Vivem até 30 anos. Foto: Foto de Janko Ferlic / Pexels
Urso-polar (Ursus maritimus) Habitat e características físicas – Vive no Ártico, em regiões de gelo marinho, caçando focas. Pode pesar 800 kg e atingir 3 metros, com pelagem branca e pele negra para absorver calor. Foto: Nasa/Wikimedia Commons
Comportamento e habilidades – Extremamente agressivo e excelente nadador, pode detectar presas a quilômetros de distância. Usa sua força para quebrar o gelo e caçar. Foto: Autor anônimo/Wikimedia Commons
Predadores e reprodução – Sem predadores naturais, mas filhotes podem ser atacados por machos adultos. Acasalam na primavera, e os filhotes nascem no inverno. Vivem até 25 anos. Foto: Steve Amstrup | domínio público
Urso-negro-americano (Ursus americanus) Habitat e características físicas – Vive na América do Norte, em florestas e montanhas, adaptando-se até a áreas urbanas. Mede até 2 metros e pesa 300 kg, com pelagem variando entre preto, marrom e branco. Foto: MaskedLynx - wikimedia commons
Comportamento e habilidades – Geralmente tímido, mas pode ser agressivo se ameaçado. Ótimo escalador e nadador, além de ter um excelente faro para comida. Foto: Domínio público
Filhotes podem ser caçados por pumas e lobos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem entre 20 e 30 anos. Foto: Judy Gallagher wikimedia commons
Urso-negro-asiático (Ursus thibetanus) Habitat e características físicas – Vive em florestas montanhosas da Ásia, incluindo o Himalaia e Japão. Mede 1,9 metros, pesa 200 kg e tem um "V" branco no peito. Foto: Foto de Quang Nguyen Vinh / Pexels
Ãgil e bom escalador, passa muito tempo em Ã¡rvores. Pode ser agressivo quando ameaÃ§ado e tem uma mordida forte. Foto: Foto de Picas Joe / Pexels
Filhotes podem ser caçados por tigres e leopardos. Acasalam no verão, com gestação de 7 meses. Vivem até 30 anos. Foto: Foto de Nathan Stein / Pexels
Urso-de-óculos (Tremarctos ornatus) Habitat e características físicas – Encontrado nos Andes, vive em florestas tropicais e montanhosas. Mede 1,8 metros, pesa 140 kg e tem manchas claras ao redor dos olhos. Foto: Foto de Luc / Pexels
Tímido e excelente escalador, passa boa parte do tempo em árvores. Alimenta-se de frutas, folhas e pequenos animais. Foto: Foto de Alfred Franz / Pexels
Jaguares podem caçar filhotes, mas adultos não têm predadores naturais. Gestação de 6 a 7 meses, com 1 a 2 filhotes. Vivem 20 anos. Foto: Foto de Heino Schliep / Pexels
Urso-beiçudo (Melursus ursinus) Habitat e características físicas – Vive na Índia e Nepal, em florestas secas e savanas. Mede 1,9 metro pesa 140 kg e tem focinho alongado adaptado para sugar insetos. Foto: Foto de Kevin Bidwell / Pexels
Usa garras para cavar cupinzeiros e formigueiros. Pode ser agressivo se ameaÃ§ado, mas tem visÃ£o fraca e depende do olfato. Foto: Foto de Nandu Vasudevan / Pexels
Tigres e leopardos caçam filhotes. Acasala no outono, com gestação de 6 meses. Filhotes andam nas costas da mãe. Vivem 20 anos. Foto: Foto de Mehmet Turgut Kirkgoz / Pexels
Urso-malaio (Helarctos malayanus) Habitat e características físicas – Vive no Sudeste Asiático, em florestas tropicais da Malásia e Indonésia. Pequeno, mede 1,5 metros e pesa 65 kg, com mancha dourada no peito. Foto: MAKY.OREL/Wikimedia Commons
Tímido, mas pode atacar se acuado. Ótimo escalador e usa sua língua longa para coletar mel e insetos. Foto: Divulgação - Zoológico de Zangzhou
Tigres e leopardos caçam filhotes. Gestação de 3 a 6 meses, com 1 ou 2 filhotes. Vivem até 25 anos. Foto: Ryan E. Poplin/Wikimedia Commons