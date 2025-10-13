Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Pra quem não viu: urso invade piquenique e mulher se faz de estátua para salvar criança

LA
Lance
  • O caso aconteceu no Parque Ecológico Chipinque, em Monterrey, no nordeste do México.
    O caso aconteceu no Parque Ecológico Chipinque, em Monterrey, no nordeste do México. Foto: Tereso Hernández wikimedia commons
  • Essa região tem ursos-negros espalhados, pois trata-se do habitat natural dessa espécie.
    Essa região tem ursos-negros espalhados, pois trata-se do habitat natural dessa espécie. Foto: MaskedLynx - wikimedia commons
  • Uma mulher com o filho ficou quieta sem esboçar qualquer reação e cobriu o rosto da criança, enquanto o urso comia o lanche.
    Uma mulher com o filho ficou quieta sem esboçar qualquer reação e cobriu o rosto da criança, enquanto o urso comia o lanche. Foto: Reprodução TV Globo
  • O animal subiu na mesa e devorou tacos, enchiladas e outros quitutes levados pela família.
    O animal subiu na mesa e devorou tacos, enchiladas e outros quitutes levados pela família. Foto: Reprodução TV Globo
  • A família comentou que o melhor é parar de levar comida ao parque, para não atrair animais.
    A família comentou que o melhor é parar de levar comida ao parque, para não atrair animais. Foto: Reprodução TV Globo
  • O urso-negro, também conhecido como baribal, é uma espécie norte-americana, encontrada do Alasca ao Norte do México.
    O urso-negro, também conhecido como baribal, é uma espécie norte-americana, encontrada do Alasca ao Norte do México. Foto: Domínio público
  • Esse urso alcança 2,20 m de comprimento, 1,10 m de altura na cernelha e 360 kg de peso.
    Esse urso alcança 2,20 m de comprimento, 1,10 m de altura na cernelha e 360 kg de peso. Foto: Domínio público
  • O urso negro geralmente vive geralmente até 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos
    O urso negro geralmente vive geralmente até 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos Foto: Judy Gallagher wikimedia commons
  • A mulher foi esperta ao manter calma e não demonstrar medo. O urso não ameaçou ninguém e foi embora após a comilança.
    A mulher foi esperta ao manter calma e não demonstrar medo. O urso não ameaçou ninguém e foi embora após a comilança. Foto: Reprodução TV Globo
  • Nessas horas, não adiantaria nem correr, pois os ursos dessa espécie alcançam uma velocidade de até 50 km/h.
    Nessas horas, não adiantaria nem correr, pois os ursos dessa espécie alcançam uma velocidade de até 50 km/h. Foto: Jitze Couperus wikimedia commons
  • Apesar do nome, o urso-negro também pode ter pelagem marrom, bege ou branca.
    Apesar do nome, o urso-negro também pode ter pelagem marrom, bege ou branca. Foto: Domínio público
  • Além de correr, ele também é considerado um bom nadador.
    Além de correr, ele também é considerado um bom nadador. Foto: Domínio público
  • Esse urso raramente se alimenta de grandes animais. Ele prefere frutos, nozes, gramíneas, além de peixes e pequenos mamíferos.
    Esse urso raramente se alimenta de grandes animais. Ele prefere frutos, nozes, gramíneas, além de peixes e pequenos mamíferos. Foto: Domínio público
  • O urso-negro já é conhecido pelo hábito de vasculhar resíduos deixados por humanos.
    O urso-negro já é conhecido pelo hábito de vasculhar resíduos deixados por humanos. Foto: Rick Cooper - wikimedia commons
  • O Parque Ecológico Chipinque - San Pedro Garza Garcia - fica no Vale de San Ángel,em Monterrey
    O Parque Ecológico Chipinque - San Pedro Garza Garcia - fica no Vale de San Ángel,em Monterrey Foto: Hebert Noe - wikimedia commons
  • O Parque tem trilhas para caminhadas onde as pessoas são orientadas a não interagir com os animais. Apenas contemplar a Natureza.
    O Parque tem trilhas para caminhadas onde as pessoas são orientadas a não interagir com os animais. Apenas contemplar a Natureza. Foto: o Hernández wikimedia commons
  • No site oficial do Parque a presença de animais silvestres, para o convívio com os visitantes, é destacada como um dos fatores positivos do passeio. E a principal foto sobre a fauna é justamente do urso-negro.
    No site oficial do Parque a presença de animais silvestres, para o convívio com os visitantes, é destacada como um dos fatores positivos do passeio. E a principal foto sobre a fauna é justamente do urso-negro. Foto: Divulgação
  • O portal do parque exalta a biodiversidade informando que a área tem 52 espécies de flora e fauna nativas com risco de extinção, o que exige responsabilidade no trato com a natureza.
    O portal do parque exalta a biodiversidade informando que a área tem 52 espécies de flora e fauna nativas com risco de extinção, o que exige responsabilidade no trato com a natureza. Foto: panza-rayada wikimedia commons
  • O parque ecológico também tem mirantes de onde se veem paisagens panorâmicas da cidade de Monterrey.
    O parque ecológico também tem mirantes de onde se veem paisagens panorâmicas da cidade de Monterrey. Foto: secure.flickr.com/photos/italintheheart/ -
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay