Eduardo Braide vence no 1º turno e é eleito governador do Maranhão
Candidato do PSD supera 50% dos votos válidos e será o novo governador maranhense a partir de janeiro de 2027
compartilhe
Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), ele recebeu 54,09% dos votos válidos até a atualização de 21h27 (98,75 dos votos apurados) e alcançou a maioria necessária para encerrar a disputa pelo Palácio dos Leões já na primeira votação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Com o resultado, não haverá segundo turno para governador no estado em 25 de outubro.
Maranhão: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno
- Eduardo Braide (PSD): 54,08%
- Orleans Brandão (MDB): 34,70%
- Felipe Camarão (PT): 9,59%
- Roberto Rocha (PRTB): 1,27%
- André Luis (Missão): 0,20%
- Saulo Arcangeli (PSTU): 0,12%
- Reginaldo Lima (PCB): 0,03%
- Dimas Cassimiro (PCO): 0,01%
Oito candidaturas foram apresentadas para o governo do Maranhão em 2026. O estado tinha 5.186.562 eleitores aptos a votar.
Como foi a disputa pelo governo do Maranhão?
A eleição ocorreu em meio a uma mudança na configuração política do estado. Carlos Brandão, que comandou o Maranhão de 2022 a 2026, não disputou a reeleição e lançou o sobrinho, Orleans Brandão, como candidato do MDB. Felipe Camarão, vice-governador e antigo aliado do grupo de Brandão, concorreu pelo PT.
Eduardo Braide chegou à eleição após dois mandatos como prefeito de São Luís. A disputa também reuniu candidatos de diferentes correntes partidárias, incluindo Roberto Rocha, André Luis, Reginaldo Lima, Saulo Arcangeli e Dimas Cassimiro.
Quem é Eduardo Braide?
Eduardo Salim Braide, 50 anos, é advogado e natural de São Luís. Iniciou a carreira política como deputado estadual e posteriormente foi eleito deputado federal pelo Maranhão.
Em 2020, venceu a eleição para prefeito de São Luís. Quatro anos depois, foi reeleito para o cargo. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo estadual.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Resultado da eleição
Com a maioria dos votos válidos, Eduardo Braide encerrou a disputa pelo governo do Maranhão no primeiro turno. O mandato terá início em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030.