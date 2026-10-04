Eduardo Braide vence no 1º turno e é eleito governador do Maranhão

Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), ele recebeu 54,09% dos votos válidos até a atualização de 21h27 (98,75 dos votos apurados) e alcançou a maioria necessária para encerrar a disputa pelo Palácio dos Leões já na primeira votação.

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Com o resultado, não haverá segundo turno para governador no estado em 25 de outubro.

Maranhão: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno

Eduardo Braide (PSD): 54,08%

Orleans Brandão (MDB): 34,70%

Felipe Camarão (PT): 9,59%

Roberto Rocha (PRTB): 1,27%

André Luis (Missão): 0,20%

Saulo Arcangeli (PSTU): 0,12%

Reginaldo Lima (PCB): 0,03%

Dimas Cassimiro (PCO): 0,01%

Oito candidaturas foram apresentadas para o governo do Maranhão em 2026. O estado tinha 5.186.562 eleitores aptos a votar.

Como foi a disputa pelo governo do Maranhão?

A eleição ocorreu em meio a uma mudança na configuração política do estado. Carlos Brandão, que comandou o Maranhão de 2022 a 2026, não disputou a reeleição e lançou o sobrinho, Orleans Brandão, como candidato do MDB. Felipe Camarão, vice-governador e antigo aliado do grupo de Brandão, concorreu pelo PT.

Eduardo Braide chegou à eleição após dois mandatos como prefeito de São Luís. A disputa também reuniu candidatos de diferentes correntes partidárias, incluindo Roberto Rocha, André Luis, Reginaldo Lima, Saulo Arcangeli e Dimas Cassimiro.

Quem é Eduardo Braide?

Eduardo Salim Braide, 50 anos, é advogado e natural de São Luís. Iniciou a carreira política como deputado estadual e posteriormente foi eleito deputado federal pelo Maranhão.

Em 2020, venceu a eleição para prefeito de São Luís. Quatro anos depois, foi reeleito para o cargo. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo estadual.

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Resultado da eleição

Com a maioria dos votos válidos, Eduardo Braide encerrou a disputa pelo governo do Maranhão no primeiro turno. O mandato terá início em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030.