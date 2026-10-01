Promega lança o Paradyme™ 27GY STR System, minimizando artefatos de gagueira em análise forense de DNA

A Promega Corporation lançou o Paradyme™ 27GY STR System, o primeiro kit de análise de repetição em tandem curta (STR, Short Tandem Repeat) comercialmente disponível que inclui a Polimerase de Gagueira Reduzida (RSP, Reduced-Stutter Polymerase) da empresa. Essa nova enzima, criada pela Promega, reduz significantemente o tipo mais comum de artefato interferente em análise forense de DNA. O resultado é uma redução de 8 vezes na intensidade do sinal de gagueira, produzindo eletroferogramas mais claros, melhorando a confiança na determinação do número de contribuidores (NoC, number-of-contributors) e aprimorando a detecção de contribuidores menores em amostragens mistas. Por fim, isso leva a uma interpretação mais rápida da mistura com maior confiança e a habilidade de interpretar misturas mais complexas, ajudando os laboratórios a resolver mais casos e reduzir o acúmulo de pendências.

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"Este é o primeiro kit de análise forense de STR que basicamente elimina a gagueira na sua fonte", afirmou Tim Kupferschmid, diretor sênior de identidade genética da Promega Corporation. "Ao simplificar a desconvolução da mistura, o Paradyme™ 27GY STR System mudará fundamentalmente o que os analistas podem entregar aos investigadores".

O kit foi criado para ser usado com o Spectrum CE System e o Spectrum Compact CE System. A Promega é a primeira fabricante a desenvolver e lançar um instrumento de eletroforese capilar capaz de análise de STR com 8 corantes.

Gagueira reduzida em análise forense de DNA

A gagueira é um desafio significativo da análise forense de DNA há décadas. Quando o DNA é amplificado usando polimerase Taq, a enzima ocasionalmente desliza por sequências repetidas, resultando em um novo fragmento que é mais curto que o original. Quando a amostra é analisada por eletroforese capilar, o eletroferograma resultante mostrará um pico extra que é uma repetição mais curta e, às vezes, uma repetição mais longa, do que o pico verdadeiro. Esses picos extras criam desafios para a análise quando a amostra contém potencialmente DNA de vários contribuidores. É difícil determinar se um pico representa gagueira ou um alelo de um contribuidor menor.

A enzima incluída no Paradyme™ 27GY STR System foi criada para minimizar o "deslizamento" durante a amplificação de sequências repetidas de DNA comuns em análise forense de DNA. A enzima reduz a intensidade do sinal da gagueira em 8 vezes em média com relação aos sistemas atuais, frequentemente tornando-o indetectável a partir do ruído de linha de base do instrumento. Isso minimiza uma fonte significante de incertezas em casos forenses. Como resultado, os laboratórios são capazes de fornecer resultados conclusivos para misturas complexas, gerar perfis mais precisos para casos e banco de dados, e diminuir o prazo da análise das amostras.

A Promega primeiro revelou a nova enzima modificada no Simpósio Internacional sobre Identificação Humana em 2024.

Vantagens do Paradyme™ 27GY STR System

O Paradyme™ 27GY STR System é um multiplex de 8 corantes que inclui 23 loci STR autossômicos, Amelogenina e loci Y-STR relevantes, suportando os requisitos dos loci essenciais do CODIS (Sistema Combinado de Índice de DNA) e a estrutura expandida do CODIS utilizada por laboratórios de crimes nos Estados Unidos e internacionalmente.

Os benefícios do sistema incluem:

Redução média de 8 vezes na intensidade do sinal de gagueira, produzindo perfis mais claros na amplificação

Menos edições de dados, reduzindo o tempo gasto nas análises

Gagueira reduzida e os loci Y-STR melhoram a precisão na determinação do NoC

Confiança mais alta na interpretação com misturas mais complexas, reduzindo a fadiga da análise e o esforço de revisão técnica secundária

Maior detecção do contribuidor menor nas misturas

Mais loci amplificados das amostras degradadas utilizando um sistema multiplex de 8 corantes com amplicons reduzidos

Picos de indicador de qualidade que subsidiam uma avaliação mais fundamentada do sucesso da amplificação e a investigação de problemas relacionados à qualidade da amostra

A Promega oferece suporte extensivo às organizações forenses interessadas em adotar o Paradyme™ 27GY STR System. Os laboratórios podem contatar um representante local da Promega para avaliação na própria empresa e comparação com a química atual. Para suporte à implementação, a Promega oferece especialistas forenses para apoiar a otimização no local, validação personalizada e treinamento prático para química e instrumentação com mais de 200 projetos de validação de clientes forenses concluídos globalmente.

Para mais informações sobre o Paradyme™ 27GY STR System, acesse www.promega.com/ParadymePR.

Sobre a Promega Corporation

A Promega Corporation é líder no fornecimento de soluções inovadoras e suporte técnico para a indústria de ciências da vida. O portfólio da empresa, com mais de 4.000 produtos, atende a uma ampla gama de atividades em ciências da vida, abrangendo áreas como biologia celular; análise de DNA, RNA e proteínas; desenvolvimento de medicamentos; identificação humana e diagnósticos moleculares. Essas ferramentas e tecnologias ampliaram suas aplicações ao longo dos últimos 45 anos e hoje são utilizadas por cientistas e técnicos em laboratórios acadêmicos e governamentais, nas áreas de perícia forense, na indústria farmacêutica, em diagnósticos clínicos e em testes veterinários, agrícolas e ambientais. A Promega tem sede em Madison, Wisconsin, EUA, com filiais em 16 países e mais de 50 distribuidores globais. Saiba mais em promega.com.

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Penny Patterson

Vice-presidente de assuntos corporativos

Promega Corporation

Tel.: (608) 274-4330

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