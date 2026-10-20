Proximidade das dunas redefine hospedagem nos Lençóis

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses recebeu mais de 491 mil visitantes em 2024, um salto de 191% em relação a 2019, o que tem levado viajantes a reavaliar qual das três bases de acesso — Barreirinhas, Atins ou Santo Amaro do Maranhão — oferece a melhor experiência para explorar as dunas e lagoas da região. Nesse contexto, a Casa Lençóis avalia que a distância até o parque é o fator que mais influencia a qualidade da estadia.

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Segundo Lara Regadas, sócia e arquiteta da Casa Lençóis, cada base tem um perfil distinto. Barreirinhas concentra a maior estrutura turística da região, com mais pousadas e restaurantes, mas fica mais distante da entrada do parque, exigindo deslocamentos mais longos até os principais atrativos. Atins tem acesso mais trabalhoso, geralmente feito por barco, o que torna a logística da viagem mais complexa. Já Santo Amaro do Maranhão se destaca por resolver esse ponto, por ser a base mais próxima das dunas e lagoas, o que muda o ritmo da viagem e permite mais flexibilidade, com menos tempo perdido em deslocamento.

O município abriga o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses dentro de seus limites e funciona como a porta de entrada mais rápida para quem chega pelo Aeroporto de São Luís, com trajeto de cerca de 25 minutos de helicóptero ou 3h30 de carro. O destino ganhou ainda mais visibilidade depois de o parque receber, em 2024, o título de Patrimônio Natural da Humanidade concedido pela Unesco. Em fevereiro de 2026, Santo Amaro registrou 6.311 visitantes, aumento de 39% frente ao mesmo mês de 2025.

“Santo Amaro é hoje considerada a porta de entrada mais estratégica para quem quer viver os Lençóis Maranhenses de verdade, sem perder horas de viagem até as dunas”, afirma a arquiteta. Segundo Regadas, a unidade está a menos de dez minutos de carro 4x4 das principais lagoas, distância dificilmente replicável em outras bases da região, em uma cidade mais tranquila e preservada, com lagoas que se mantêm cheias por mais tempo ao longo do ano.

A proximidade também permite passeios mais espontâneos: grupos que desejam acompanhar o nascer do sol nas dunas não precisam enfrentar horas de deslocamento antes do amanhecer, e crianças ou idosos podem retornar antes, enquanto o restante do grupo segue o passeio. De acordo com a sócia da Casa Lençóis, a localização ainda viabiliza atividades como luau nas dunas, passeios de quadriciclo saindo diretamente da hospedagem e observação da revoada de guarás ao entardecer.

Na avaliação da especialista, o padrão de hotelaria premium aplicado à casa de temporada reúne concierge dedicado, governança diária das suítes, serviço de abertura de cama e curadoria de passeios personalizados. Estruturalmente, o empreendimento tem nove suítes com banheiro privativo, cama king size e bicama, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, além de três cozinhas à disposição dos hóspedes e um rooftop com piscina e vista para os Lençóis Maranhenses. A capacidade total chega a 22 hóspedes, com pacotes que vão de sete suítes até a casa completa reservada por um único grupo.

A propriedade também promove experiências assinadas, como apresentações de bumba meu boi e festivais temáticos para famílias, além de permitir a contratação de chefs convidados para menus personalizados e jantares harmonizados. Para grupos maiores, a hospedagem oferece encontros de yoga e bem-estar, unindo a paisagem dos Lençóis Maranhenses a uma proposta de turismo voltada ao wellness.

“Percebemos uma mudança clara no perfil de quem busca a região: cada vez mais famílias e grupos de amigos querem viver a experiência dos Lençóis Maranhenses sem abrir mão de privacidade”, destaca a executiva. O movimento acompanha o desempenho do turismo nacional: em 2025, o Brasil recebeu 9,2 milhões de turistas estrangeiros, o maior número já registrado no país.

A tendência reforça que, entre as opções de hospedagem no entorno do parque nacional, a proximidade com as dunas e lagoas passou a orientar a decisão de quem viaja aos Lençóis Maranhenses. Iniciativas como a de Santo Amaro do Maranhão, aliadas ao crescimento sustentado da visitação, indicam que o destino deve seguir ganhando espaço no roteiro turístico do Nordeste brasileiro.

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