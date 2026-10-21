Como a cultura regional influencia os hábitos de quem joga videogame

Um dos maiores equívocos ao falar de jogos populares no mundo é imaginar que as pessoas jogam da mesma forma apenas porque gostam do mesmo título. Cada jogador chega às partidas com uma realidade diferente, seja pelo dispositivo que utiliza, pela qualidade da conexão, pelo idioma, pelos hábitos de consumo de conteúdo ou pelas oportunidades de participar de competições organizadas. Esses fatores influenciam o tempo dedicado aos games, a formação de comunidades e as experiências preferidas por cada indivíduo. O sucesso mundial de um título não elimina essas diferenças. Pelo contrário, aproxima jogadores com hábitos distintos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os games para celular são um exemplo disso. Um estudo publicado na revista Scientific Reports analisou 118 bilhões de horas de partidas em 164 países e territórios e identificou diferenças no tempo dedicado às disputas, na intensidade do envolvimento e na distância entre os hábitos dos gamers mais ativos e os dos casuais. Produtos como a recarga de diamantes Mobile Legends mostram como um jogo para celular pode alcançar pessoas de outros países. Ainda assim, é importante conferir as informações sobre região e plataforma antes de escolher um produto.

O lugar onde se joga não explica tudo

Uma das principais conclusões do estudo é que os hábitos dos players não podem ser definidos apenas pelas nações onde vivem. Os pesquisadores questionam, por exemplo, a ideia de que todos os países do Leste Asiático apresentam um envolvimento excepcional com jogos. Os dados revelam diferenças importantes e vários padrões de comportamento entre os usuários de dispositivos móveis.



Da mesma forma, é ilógico tratar a Ásia, a América Latina ou o Ocidente como se cada região tivesse uma única cultura gamer. Para compreender essas particularidades, é imprescindível observar fatores como acesso à tecnologia, infraestrutura, preços e tradições locais de entretenimento.



Os gamers podem comprar títulos digitais nas lojas oficiais das plataformas ou em marketplaces. A Eneba é uma das opções para adquirir chaves e cartões-presente, com informações sobre o lugar para ajudar os compradores a encontrar produtos compatíveis com suas contas.



As particularidades locais ficam ainda mais evidentes quando um título chega a vários países. Um mesmo lançamento pode reunir comunidades que preferem modos de game distintos, se comunicam de maneiras diferentes, valorizam aspectos específicos da competição ou têm hábitos de consumo próprios. Isso não significa que todos os indivíduos de uma localidade compartilham as mesmas características. A realidade local influencia a experiência, enquanto a diversão oferece um espaço em comum para pessoas de diversos lugares.

As competições internacionais reúnem equipes, cujas estratégias podem refletir as peculiaridades de cada cenário Magnific

Como as diferenças regionais aparecem nos eSports



As competições organizadas de jogos digitais mostram que ter uma identidade regional não impede a troca de experiências entre pessoas o mundo todo. No cenário competitivo de VALORANT, a Riot organiza ligas internacionais para as Américas, EMEA, Pacífico e China, enquanto as ligas Challenger oferecem caminhos regionais para chegar aos torneios de alto nível.



A empresa também já destacou que os demais distritos podem alcançar bons resultados com estratégias próprias, sem precisar seguir um único estilo de game. Isso não significa que determinada tática pertença a um país, mas que os cenários competitivos locais podem favorecer abordagens distintas.



Pesquisas sobre os eSports na Ásia compreendem essas particularidades sem recorrer a estereótipos. A Coreia do Sul é uma referência no desenvolvimento das categorias mais modernas enquanto o Japão se destaca pela tradição nos fliperamas e consoles. A China chama a atenção pelos grandes investimentos e pela expressiva comunidade de fãs, e o Sudeste Asiático ganha espaço como um território importante para os eSports de jogos mobile. Essas características ajudam a entender os ambientes, mas não definem o perfil de cada jogador.



O Brasil também mostra por que vale a pena observar cada mercado. Segundo a Pesquisa Game Brasil, 75,3% dos brasileiros consomem jogos digitais. Já o Ministério do Esporte aponta essa categoria como um mercado em expansão no país, com investimentos crescentes e uma comunidade de fãs cada vez maior. Esses dados dimensionam a importância do panorama brasileiro, sem sugerir que todos os jogadores tenham interesses ou preferências iguais.



As culturas regionais não são apenas detalhes. Elas influenciam como as pessoas descobrem novos títulos, participam de comunidades e dão significado às experiências compartilhadas. Marketplaces digitais como a Eneba, que oferecem promoções em produtos, fazem parte desse contexto ao disponibilizar opções para plataformas e localidades, permitindo que os jogadores encontrem produtos adequados às suas necessidades.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Afinal, um catálogo global deve acompanhar as preferências de cada mercado, sem tratar todos como se fossem iguais.

