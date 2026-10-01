Onças-pintadas fazem 'cabo de guerra' com sucuri no Pantanal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Duas onças-pintadas protagonizaram uma disputa por comida que se assemelhou a um cabo de guerra no Pantanal. A presa era uma sucuri, e os felinos foram registrados na região de Porto Jofre (MT) enquanto cada um puxava a serpente para um lado.

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A cena foi publicada no perfil Interativa Pantanal, no Instagram, na terça-feira (29/9), e viralizou. "Imagens de hoje! Na chuva que cai na região do Porto Jofre, duas onças disputam a presa, uma sucuri!", diz a postagem.

O vídeo mostra os dois animais em uma queda de braço pela refeição. O registro foi feito a poucos metros de distância, durante uma chuva, mas a concentração dos felinos era tanta que eles não pareceram se importar com a observação.

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Uma rara aliança na natureza

Nos comentários da publicação, um internauta sugeriu que os protagonistas seriam Makala e Pantaneiro, dois machos que já são amigos. A dupla, que é tio e sobrinho, são filhotes das onças Patrícia e Medrosa, respectivamente. Ainda não é possível confirmar se os animais do vídeo são realmente Makala e Pantaneiro.

Segundo biólogos, o comportamento pode indicar a formação de uma rara coalizão entre onças-pintadas. Entre os indícios dessa aliança estão a caça conjunta de jacarés e o transporte das presas para áreas de mata fechada.

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Outros hábitos observados são a troca de vocalizações, o costume de dormir próximos e o compartilhamento da mesma área de forma tolerante. a defesa de território, sucesso na caça e oportunidades reprodutivas.