Assine
overlay
Início Cultura
BRINCADEIRA SELVAGEM

Onças-pintadas fazem 'cabo de guerra' com sucuri no Pantanal

Cena selvagem foi registrada em Porto Jofre e viralizou; biólogos investigam se os felinos seriam tio e sobrinho em uma rara aliança na natureza

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/10/2026 09:01 - atualizado em 01/10/2026 09:01

compartilhe

×
Onças-pintadas fazem 'cabo de guerra' com sucuri no Pantanal
Duas onças-pintadas travam &#39;cabo de guerra&#39; por sucuri em meio à chuva no Pantanal crédito: Redes sociais

Duas onças-pintadas protagonizaram uma disputa por comida que se assemelhou a um cabo de guerra no Pantanal. A presa era uma sucuri, e os felinos foram registrados na região de Porto Jofre (MT) enquanto cada um puxava a serpente para um lado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A cena foi publicada no perfil Interativa Pantanal, no Instagram, na terça-feira (29/9), e viralizou. "Imagens de hoje! Na chuva que cai na região do Porto Jofre, duas onças disputam a presa, uma sucuri!", diz a postagem.

O vídeo mostra os dois animais em uma queda de braço pela refeição. O registro foi feito a poucos metros de distância, durante uma chuva, mas a concentração dos felinos era tanta que eles não pareceram se importar com a observação.

Leia Mais

Uma rara aliança na natureza

Nos comentários da publicação, um internauta sugeriu que os protagonistas seriam Makala e Pantaneiro, dois machos que já são amigos. A dupla, que é tio e sobrinho, são filhotes das onças Patrícia e Medrosa, respectivamente. Ainda não é possível confirmar se os animais do vídeo são realmente Makala e Pantaneiro.

Segundo biólogos, o comportamento pode indicar a formação de uma rara coalizão entre onças-pintadas. Entre os indícios dessa aliança estão a caça conjunta de jacarés e o transporte das presas para áreas de mata fechada.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros hábitos observados são a troca de vocalizações, o costume de dormir próximos e o compartilhamento da mesma área de forma tolerante. a defesa de território, sucesso na caça e oportunidades reprodutivas.

Tópicos relacionados:

animais brasil mato-grosso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay