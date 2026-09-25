Onça-pintada do Exército Brasileiro entra para o Guinness como a mais velha do mundo

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A onça-pintada Guardião, que vive no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), do Exército Brasileiro, entrou para o "Guinness World Records". O felino foi reconhecido como a onça-pintada mais velha do mundo em cativeiro.

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O recorde foi oficializado em 9 de junho de 2026, quando o animal completou 25 anos e 90 dias. A idade de Guardião supera em mais do que o dobro a expectativa de vida da espécie, que varia entre 10 e 15 anos.

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Nascido em março de 2001 no município de Tabatinga (AM), Guardião chegou ao zoológico do CIGS em 7 de agosto de 2007. A conquista o transforma em um símbolo da fauna amazônica e do compromisso do Exército com a preservação ambiental.

Cuidados especiais

A longevidade do animal está ligada a uma rotina de cuidados individualizados, adaptados para um felino idoso. Segundo a bióloga do CIGS, Primeiro-Tenente Eliane Carvalho, uma equipe multidisciplinar garante a saúde e o bem-estar de Guardião.

O grupo inclui veterinários, bióloga e tratadores que cuidam do manejo, alimentação, enriquecimento ambiental e acompanhamento diário. A dieta é planejada e ajustada às suas necessidades, considerando o desgaste natural da dentição.

Guardião também recebe suplementação para proteger as articulações. A equipe minimiza procedimentos que exigem contenção química para evitar riscos desnecessários, realizando parte das avaliações de outras maneiras.

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Aos 25 anos, o felino é saudável e mantém comportamentos típicos da espécie, como caminhar pelo recinto, nadar e usar estruturas elevadas. O reconhecimento internacional ajuda a divulgar a importância da proteção da fauna amazônica e fortalece as ações de educação ambiental do zoológico.