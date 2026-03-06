Recorde de longevidade: conheça Fancy, a égua que viveu até os 37 anos

Com 37 anos de idade, a égua Fancy entrou para o Guinness World Records como a mais velha do mundo. Esse feito chamou a atenção de veterinários, criadores e defensores do bem-estar animal. Em uma espécie cuja expectativa de vida costuma variar entre 25 e 30 anos, a trajetória de Fancy se transformou em referência de longevidade. Assim, especialistas passaram a usar o caso para discutir a importância de cuidados contínuos, manejo adequado e acompanhamento veterinário na rotina de cavalos idosos.

Registrada em uma propriedade rural nos Estados Unidos, Fancy viveu diferentes fases da vida ao lado da mesma família. Essa família acompanhou o envelhecimento do animal com mudanças graduais na alimentação, na rotina de exercícios e no ambiente. Mesmo após ultrapassar a faixa etária considerada avançada para cavalos, a égua manteve boa condição corporal. Além disso, preservou mobilidade compatível com a idade, o que atraiu o interesse de pesquisadoras e profissionais da medicina veterinária focados em geriatria equina.

Recorde de longevidade de Fancy e o reconhecimento do Guinness World Records

O Guinness World Records concedeu o título de cavalo mais velho do mundo depois de analisar documentos de identificação, histórico veterinário e registros de propriedade que comprovaram a data de nascimento de Fancy. De acordo com a organização, a equipe checou diversos dados para confirmar o recorde. Além disso, avaliou exames recentes de saúde que mostraram que, apesar da idade avançada, a égua ainda apresentava sinais vitais estáveis e conseguia se locomover com acompanhamento diário.

Quando se compara esse caso com a média de 25 a 30 anos observada em muitos rebanhos, a marca de 37 anos coloca Fancy em um grupo restrito de equinos que alcançam idade tão elevada. Segundo veterinárias que colaboraram na documentação do recorde, o conjunto de fatores determinou a longevidade da égua. Portanto, o manejo, a nutrição balanceada e o monitoramento de doenças crônicas exerceram papel decisivo. Entre essas doenças, destacam-se problemas osteoarticulares e dentários, comuns em cavalos mais velhos.

Como os cuidados diários ajudaram Fancy a viver mais?

Relatos da equipe responsável por Fancy mostram que, a partir da fase adulta, todos adaptaram a rotina do animal de forma gradual. O ritmo de trabalho diminuiu, a carga de exercícios físicos de impacto reduziu e o foco passou para caminhadas leves. Além disso, o veterinário orientou alongamentos específicos e períodos controlados de pastagem. Essa mudança de abordagem buscou preservar a musculatura e as articulações, reduzindo o risco de lesões que poderiam comprometer a qualidade de vida.

Na alimentação, a égua passou a receber ração específica para cavalos idosos, com maior teor de fibras de fácil digestão. A família também acrescentou suplementação de vitaminas, minerais e, quando o veterinário indicou, condroprotetores para articulações. Com o avanço da idade, os ajustes dentários periódicos se tornaram fundamentais, já que o desgaste natural dos dentes pode afetar a mastigação. Consequentemente, esse desgaste interfere na absorção de nutrientes. Segundo profissionais que acompanharam o caso, o monitoramento do peso e da condição corporal se mostrou decisivo. Dessa forma, a equipe evitou tanto a magreza excessiva quanto o sobrepeso.

Quais lições Fancy deixa sobre o cuidado de cavalos idosos?

Especialistas em bem-estar equino afirmam que histórias como a de Fancy reforçam a ideia de que o envelhecimento dos cavalos não precisa se associar, automaticamente, à perda de qualidade de vida. De acordo com veterinários que participaram do registro do recorde, a chave para esse resultado está na identificação precoce de sinais de dor, dificuldade de locomoção ou alterações de comportamento, aliada a ajustes no manejo diário. Além disso, esses profissionais destacam a importância do diálogo constante entre tutores e veterinários.

Realizar exames clínicos periódicos, com foco em dentes, articulações e metabolismo;

Adaptar a dieta, priorizando alimentos mais fáceis de mastigar e digerir;

Oferecer ambiente seguro, com piso adequado e proteção contra extremos de temperatura;

Reduzir esforços intensos, mantendo atividades leves e regulares;

Observar mudanças sutis no comportamento, como isolamento ou relutância em se mover.

Veterinárias que atuam com geriatria lembram que a longevidade de um cavalo se relaciona diretamente ao acompanhamento ao longo de toda a vida, e não apenas a intervenções na velhice. Portanto, o tutor precisa manter a vacinação em dia, controlar parasitas e garantir acesso constante à água limpa. Além disso, o manejo respeitoso desde a juventude cria as bases para que o animal chegue com mais saúde à terceira idade. Estudos recentes em geriatria equina também apontam que avaliações de dor crônica e planos de fisioterapia aumentam ainda mais a qualidade de vida nessa fase.

Impacto da história de Fancy na conscientização sobre bem-estar animal

O reconhecimento internacional de Fancy ampliou o debate sobre como proprietários e centros de manejo enxergam os cavalos mais velhos. Em muitas regiões, animais que já passaram da fase de trabalho intenso ainda permanecem em rotinas exigentes, o que acelera o surgimento de doenças. Ao se tornar símbolo de longevidade, a égua passou a figurar em palestras, artigos técnicos e campanhas educativas sobre bem-estar de equinos idosos. Além disso, instituições de ensino em veterinária começaram a incluir estudos de caso semelhantes em disciplinas de clínica e geriatria.

Organizações ligadas à proteção animal destacam que o caso de Fancy reforça a responsabilidade de tutores em ajustar o manejo de acordo com a idade e a condição de saúde de cada cavalo. A divulgação do recorde também estimulou centros equestres a registrar com mais rigor a idade de seus animais. Esses locais passaram a manter prontuários veterinários atualizados e a planejar a aposentadoria dos equinos de maneira estruturada. Assim, garantem descanso adequado, companhia de outros cavalos e rotinas menos exigentes. Em alguns países, programas de adoção de cavalos idosos cresceram após a repercussão dessa história.

O que a trajetória de Fancy representa para o futuro dos cavalos?

Para pesquisadores e profissionais da área, a história de Fancy oferece um retrato de como avanços em nutrição, medicina veterinária e manejo podem estender a vida útil e a qualidade de vida dos cavalos. Ao mostrar que um equino pode alcançar 37 anos com acompanhamento adequado, o caso ajuda a estabelecer novas referências para programas de cuidados de longo prazo. Esses programas se aplicam tanto a propriedades particulares quanto a haras, centros de treinamento e projetos de equoterapia. Além disso, alguns estudos já avaliam marcadores de envelhecimento em equinos para antecipar intervenções.

Fancy encerrou sua trajetória como um exemplo prático de que a longevidade equina depende de decisões diárias. Essas decisões envolvem desde o tipo de pasto oferecido até o manejo da dor crônica e o respeito aos limites físicos do animal. O recorde reconhecido pelo Guinness World Records vai além do número de anos registrados. Ele reforça uma mensagem recorrente entre especialistas: quando recebem bons cuidados, os cavalos podem viver mais tempo e com maior bem-estar, e essa responsabilidade começa muito antes da velhice.