?Beawst promove feira online de intercâmbio

A consolidação dos eventos digitais no pós-pandemia transformou a maneira como brasileiros planejam experiências internacionais. O formato online eliminou barreiras geográficas, permitindo que estudantes e profissionais pesquisem programas de estudos, tirem dúvidas diretamente com instituições estrangeiras e comparem opções de investimento sem a necessidade de deslocamento físico.

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A Beawst é uma plataforma desenvolvida com o propósito de conectar estudantes diretamente às melhores escolas de idiomas do mundo. Evoluindo sua atuação para além da intermediação de cursos, a marca expandiu sua proposta de valor para se tornar um ecossistema focado no desenvolvimento de carreiras globais e na empregabilidade de profissionais que retornam ao Brasil após vivências no exterior. Fundada pela executiva de Recursos Humanos Camila Fidélis, que acumula 20 anos de experiência no mercado corporativo e global, a plataforma alia expertise em gestão de pessoas ao planejamento de carreira internacional.

Dando um novo passo em sua trajetória, a plataforma realiza a sua primeira feira online: o Beawst Global Connect 2026. Sob o tema "Conexões que abrem o mundo", o evento gratuito reúne o portfólio de dezenas de escolas parceiras e fornecedores de serviços essenciais — contando com a presença confirmada do Mundo dos Vistos na assessoria de documentação —, além do apoio institucional da Empresa Júnior Mackenzie e o suporte tecnológico da Evnts, especialista em ambientes virtuais de grande porte.

A programação do Beawst Global Connect 2026 conta com a presença de instituições de ensino de mais de cinco países, incluindo destinos renomados como Malta, Estados Unidos, Canadá e Irlanda, com destaque para a participação confirmada da Gateway School of English (GSE) instituição de Malta que conta com mais de 20 opções de cursos em seu portfólio, incluindo programas de Inglês Geral, Inglês para Negócios (Business English) e preparatórios para exames internacionais. Além das escolas parceiras da plataforma, o público terá acesso a uma estrutura de assessoria completa com o suporte especializado do Mundo dos Vistos para orientações sobre passaportes, emissão de vistos, seguros de viagem e passagens aéreas.

Entre os destaques do evento está a palestra ministrada por Camila Fidélis, voltada ao impacto do intercâmbio na empregabilidade e no reposicionamento profissional. A apresentação abordará como a imersão internacional e o domínio do idioma aceleram oportunidades no mercado de trabalho e preparam profissionais para posições de liderança em corporações globais.

Durante as cinco horas de evento online, os participantes podem acompanhar o painel no palco principal, interagir com os expositores para conhecer a grade curricular dos cursos de inglês, esclarecer dúvidas sobre trâmites burocráticos diretamente com os especialistas do Mundo dos Vistos e acessar condições exclusivas para o planejamento da viagem.

"O Beawst Global Connect 2026 nasce para consolidar nossa rede de parceiros e orientar o estudante sobre o valor real do intercâmbio na sua trajetória de carreira. O participante consegue planejar todo o seu projeto de intercâmbio e de desenvolvimento profissional de forma prática, conectando-se diretamente com representantes de escolas internacionais e especialistas do setor, sem sair de casa", destaca Camila Fidélis, fundadora da Beawst.

O Beawst Global Connect 2026 nasce para consolidar nossa rede de parceiros e orientar o estudante sobre o valor real do intercâmbio na sua trajetória de carreira. O participante consegue planejar todo o seu projeto de intercâmbio e de desenvolvimento profissional de forma prática, conectando-se diretamente com representantes de escolas internacionais e especialistas do setor, sem sair de casa", destaca Camila Fidélis, fundadora da Beawst.

A organização destaca que o ecossistema do evento segue aberto para a adesão de novas instituições de ensino e parceiros estratégicos interessados em conectar suas marcas ao público do Beawst Global Connect 2026.

As inscrições para o Beawst Global Connect 2026 são gratuitas para futuros intercambistas e as vagas são limitadas. O cadastro pode ser realizado diretamente na página oficial de inscrição do Beawst Global Connect 2026.

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Serviço:

• Evento: Beawst Global Connect 2026 – Conexões que abrem o mundo

• Realização: Beawst

• Apoio Institucional: Empresa Júnior Mackenzie

• Instituições e Parceiros Confirmados: Gateway School of English (GSE) e Mundo dos Vistos (Assessoria em Vistos e Documentação)

• Plataforma Tecnológica: Evnts

• Data: 07 de novembro de 2026

• Horário: Das 08h às 13h (Horário de Brasília)

• Formato: 100% Online e Gratuito

• Inscrições: https://online.evnts.com.br/evento/beawst-global-connect2026