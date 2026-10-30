Sextou com feijoada! Veja como preparar a deliciosa receita tradicional
Descubra os segredos para dessalgar as carnes no ponto certo, veja os acompanhamentos ideais e aprenda a calcular as porções para grandes grupos
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Prato clássico da culinária brasileira e típico do Rio de Janeiro, a feijoada tradicional completa reúne cortes salgados de porco e feijão preto. A receita rende 20 porções e demanda 2 horas e 20 minutos de preparo.
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Ingredientes da feijoada tradicional
A lista para preparar 20 porções reúne os seguintes itens:
1 kg de feijão preto
100 g de carne seca e 100 g de costelinha de porco
70 g de orelha, 70 g de rabo e 70 g de pé de porco
50 g de lombo de porco
100 g de paio e 150 g de linguiça portuguesa
2 cebolas grandes picadinhas e 6 dentes de alho
1 maço de cebolinha verde picadinha e 3 folhas de louro
40 ml de cachaça ou pinga
1 ou 2 laranjas
pimenta do reino a gosto e sal se precisar
Para o preparo na cozinha, separe tábua de corte, faca, concha e panela.
Modo de preparo
Feijoada completa com os acompanhamentos tradicionais, como arroz, couve e farofa, um prato clássico da culinária brasileira. Créditos: depositphotos.com / flanovais
Coloque as carnes de molho por 36 horas ou mais. Durante esse tempo, troque a água várias vezes. Se o ambiente estiver quente ou durante o verão, coloque gelo por cima ou mantenha em camadas frias.
Leve os cortes para cozinhar passo a passo: primeiro coloque as carnes duras e depois adicione as carnes moles. Quando ficarem macias, coloque o feijão e retire as carnes. Tempere o feijão para finalizar.
Acompanhamentos e variações
A feijoada completa costuma ser servida com arroz branco, couve refogada no alho, rodelas de laranja e farofa. Outros acompanhamentos possíveis incluem bistecas, quibebe de abóbora, baião de dois, bacon, torresmo, lingüicinha e caldinho temperado em copinhos.
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Quem busca um prato mais leve pode optar pela feijoada simples, feita apenas com carne seca, bacon e paio. Outras alternativas incluem a feijoada light, vegana ou vegetariana, preparadas sem carnes.
O prato conta ainda com versões como feijoada branca, de frutos do mar, feijoada mineira e de camarão, além de receitas similares como a dobradinha e o cassoulet, conhecido como feijoada francesa.
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Proporções para grandes grupos
Para cozinhar para grupos maiores, multiplique as medidas: para 50 pessoas, multiplique os ingredientes por 2,5, somando 2,5 kg de feijão preto. Para 100 pessoas, use 5 kg de feijão e aplique a mesma proporção ao restante dos ingredientes.