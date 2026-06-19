Rachel Codreanschi, chef do Rosewood São Paulo, comanda a feijoada da Cape

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A chef-executiva do Rosewood São Paulo, Rachel Codreanschi, comanda a Feijoada Camarada em benefício da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), neste sábado (20/6), a partir das 13h, na sede da instituição, no Bairro São Luiz. A renda obtida com a venda dos convites será destinada à manutenção dos serviços oferecidos gratuitamente pela Cape a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e outras doenças não infecciosas. Em 2025, a instituição investiu R$ 2,4 milhões em suas atividades, realizando 2.302 atendimentos diretos, 12.472 diárias de acolhimento e 47 mil refeições servidas.

A Cape também oferece transporte para hospitais e atendimento multidisciplinar, além de manter, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma escola reconhecida pelo Ministério da Educação, que fica dentro da própria instituição. Este trabalho social merece a atenção de todos.



• MOSTRA IMERSIVA

O multiartista Marcelo Xavier será tema da exposição “Asa de Papel – Marcelo Xavier”, a partir de 1º de julho, no CCBB-BH. Com curadoria de Marconi Drummond, a mostra transforma livros, personagens e memórias do autor mineiro em ambientes imersivos, com instalações, esculturas, sons, projeções e experiências sensoriais. Conhecido por criar narrativas visuais a partir de esculturas em massa de modelar, posteriormente fotografadas para livros, Xavier terá suas mais de quatro décadas de trajetória revisitadas no evento que une arte, literatura, educação, cultura popular e acessibilidade.

• SOLO DE ESTREIA

O espetáculo “Mudando de pele”, protagonizado por Taís Araujo, fará curta temporada em Belo Horizonte dentro das comemorações dos 25 anos do projeto Teatro em Movimento, de Tatyana Rubim. Com direção da mineira Yara de Novaes, a montagem será apresentada em 8 de agosto, sábado, às 18h e 20h30, e no dia seguinte, às 17h e 19h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A bilheteria já está aberta na plataforma Sympla. Primeiro solo da atriz, o espetáculo marca seu retorno aos palcos após um hiato de cinco anos.

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“Celebrar 25 anos trazendo uma artista com a força da Taís Araujo coroa o repertório grandioso que o Teatro em Movimento construiu ao longo de sua história. Nosso compromisso sempre foi conectar o público mineiro ao que há de mais potente nas artes cênicas do país”, afirma Tatyana Rubim.

• CAUSOS DO OCASO

Na noite da próxima sexta-feira (26/6), os visitantes do CCBB-BH serão surpreendidos com uma novidade: a visita encenada “Causos do ocaso”, criada pelo projeto educativo Mediações em Movimento para celebrar o “Noturno nos museus”, data em que os museus de BH fecham as portas mais tarde. A ação cênico-performativa será realizada a partir do hall, às 19h e às 20h, explorando o histórico prédio na Praça da Liberdade como elemento central da narrativa. Quando a noite cai sobre o CCBB, algo parece despertar entre suas colunas, corredores e memórias, convidando o público a atravessar o tempo e a escutar vozes que habitam o patrimônio histórico de Belo Horizonte. A encenação é gratuita e não há necessidade de retirada prévia de ingressos.

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• HISTÓRIAS DE UM PRÉDIO

“Causos do ocaso” reúne encenação, música e a presença performática dos arte-educadores Mayk Will, Lauren Mendes, Corpo Julio e Ana Alcântara em visita única, que extrapola as paredes do CCBB. “Figuras históricas e simbólicas emergem ao longo do percurso, compartilhando acontecimentos e perspectivas que só poderiam ser revelados por aqueles que, de alguma forma, estiveram lá. O prédio deixa de ser apenas estrutura física e passa a atuar como arquivo vivo, testemunha de diferentes tempos”, conta Danilo Filho, gerente pedagógico do CCBB Educativo Mediações em Movimento.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.