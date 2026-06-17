Guilherme Guerra toma posse como reitor do UniBH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em cerimônia realizada terça-feira (16/6), no campus Buritis, o publicitário e professor Guilherme Guerra tomou posse como reitor do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH). Com trajetória em comunicação, inclusive com passagem pelo jornal Estado de Minas, o docente especialista em gestão acadêmica integra a Ânima Educação desde 2014. Ao longo da carreira, Guilherme ocupou cargos de liderança em diversas instituições, como Una, IBMR, Faseh, Milton Campos, Ages, UnP, FPB e UniFG-PE. O novo reitor defende a formação voltada a profissionais tecnicamente preparados, conscientes e socialmente responsáveis. Sua visão educacional valoriza o desenvolvimento humano, o pensamento crítico e a capacidade de tomar decisões diante dos desafios contemporâneos.

Empossados na reitoria do UniBH durante solenidade realizada terça-feira (16/6), no campus Buritis UniBH/ Divulgação

Também foram empossados Fernando Malheiros dos Santos Júnior, Gisela Ribeiro Ko Freitag e Mateus Franco Freire, consolidando a nova governança da instituição. A posse integra a programação do Circuito UniBH 2026/1, realizado de segunda-feira até hoje (18/6), que inclui o Simpósio ESG & Extensão Acadêmica.



• HISTÓRIA REVERENCIADA

Muito mais que exibir novidades e tendências na decoração, a mostra “Modernos eternos BH” abre nossos olhos para espaços que guardam parte da história política, social e arquitetônica da capital mineira. Em sua 11ª edição, o evento, aberto ao público na terça-feira (16/6), reúne 45 profissionais da arquitetura, design e paisagismo na Escola Estadual Pedro II, no Centro de BH. No discurso de abertura, Josette Davis, idealizadora e curadora da mostra, provocou o público, perguntando por que alguns lugares nos emocionam mais do que outros. “Talvez porque, no fundo, não gostamos apenas de lugares bonitos. Nós gostamos de lugares que contam histórias. Gostamos de perceber que alguém veio antes de nós, construiu, ensinou, imaginou, sonhou para que hoje estivéssemos aqui”, respondeu. E completou: “É isso exatamente o que 'Modernos eternos' faz há 11 edições. Provar que o tempo não precisa separar o passado do presente. Ele pode conectá-los.”

Josette Davis e Werner Rohlfs na abertura da mostra 'Modernos eternos' BS Fotografias/Divulgação

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• CENTENÁRIA

Josette Davis considerou um privilégio a mostra ser realizada na Escola Estadual Pedro II, que completa 100 anos. “Um edifício neocolonial que buscou olhar para o futuro sem abandonar suas raízes, reunindo referências da tradição arquitetônica brasileira e transformando educação em patrimônio. E existe algo ainda mais simbólico: estamos vivendo o ano do bicentenário de nascimento de Dom Pedro II. Uma figura que atravessou nossa história movida por curiosidade quase infinita. Apaixonado por ciência, literatura, fotografia, astronomia, arqueologia e idiomas, correspondia-se com grandes intelectuais de seu tempo. Acreditava profundamente que educação, cultura e conhecimento eram instrumentos capazes de transformar um país. Uma escola é exatamente assim, uma aposta no futuro”, afirmou Josette.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.