Lô Borges ganhou bela homenagem da banda Nenhum de Nós, no Minascentro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Thedy Corrêa, vocalista do Nenhum de Nós, não escondeu a emoção no início do 2.500º show da banda gaúcha, na última sexta-feira (12/6), no BeFly Minascentro. “A pergunta que mais respondemos nas entrevistas foi o motivo da escolha de Belo Horizonte para o nosso show de número 2.500. Um pouco de coincidência, mas muito da nossa vontade de trazer a turnê 'Translúcido' para cá. Turnê que está percorrendo o Brasil e marca, exatamente hoje, este número tão significativo”, disse. “Um dos primeiros lugares que nos acolheu, antes mesmo do Rio Grande do Sul, nossa terra natal, foi Belo Horizonte”, emendou, sob aplausos da plateia. “Esta noite é realmente muito especial”, reforçou.

• SÓ SUCESSOS

Thedy anunciou que o repertório da noite começaria com uma velha canção. Bem-humorado, brincou com a longevidade da banda, que completa 40 anos de estrada: “Vamos cantar uma das antigas. Apesar de que, no caso do Nenhum de Nós, todas as músicas são antigas.” Coube a “Extraño” abrir a noite, que seguiu com mais 18 canções, incluindo sucessos de outros artistas.



• LÔ BORGES

A boa relação do Nenhum de Nós com Minas Gerais não é da boca para fora, afirmou Thedy. Em 2003, no “Acústico nº 2”, os gaúchos gravaram “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô e Márcio Borges. “Quem foi ao show no Palácio das Artes deve se lembrar”, comentou o vocalista. Muita gente na plateia confirmou a presença naquela apresentação, que teve Lô como convidado. “Infelizmente, o grande Lô Borges nos deixou”, lamentou Thedy. “As gerações se sucedem e as homenagens podem ser feitas através dos herdeiros musicais”, disse ele, antes de anunciar a participação de Rodrigo Borges, sobrinho de Lô, que morreu em novembro do ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• SOBRE O TEMPO

Conversando com a plateia, Thedy disse que o Nenhum de Nós traz referências dos lugares onde já esteve. Mas bom mesmo, segundo ele, é reafirmar as amizades feitas ao longo de 40 anos de trajetória. “Para este show tão significativo para nós, chamamos Ricardo Koctus, um grande amigo, um dos mais antigos e maiores que a gente fez aqui em Minas Gerais, para cantar uma canção que é a preferida dele”, anunciou, referindo-se a “Sobre o tempo”, dos gaúchos. O baixista do Pato Fu foi ao palco acompanhado do filho João Chapman, de 10 anos, que fez bonito em cena. Nenhum de Nós, Ricardo e João cantaram e tocaram a outra “Sobre o tempo”, hit do grupo mineiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.