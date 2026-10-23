XTransfer Estreia na Money20/20 USA, Acelerando Expansão para Mercados da América Latina

LAS VEGAS, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XTransfer, a principal plataforma global de pagamentos comerciais B2B, estreou como patrocinadora de destaque na Money20/20 USA 2026, em Las Vegas. Durante o evento, a empresa demonstrou como conecta bancos e instituições financeiras a pequenas e médias empresas (PMEs) de comércio exterior, garantindo transações internacionais eficientes, seguras e sem fricção.

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Além do mercado dos EUA, a estreia da XTransfer na Money20/20 USA ressalta sua expansão acelerada para a América Latina. A empresa concluiu recentemente o registro na Unidad de Análisis Financiero (UAF) do Chile. A iniciativa estabelece a base de conformidade necessária para atender PMEs em toda a região e expande sua rede de operações licenciadas.

No evento, a XTransfer destacou seu modelo de cooperação com instituições financeiras (IFs). Nessa parceria, as IFs atuam como coparticipantes, fornecendo infraestrutura de câmbio e liquidação de cobranças e pagamentos locais. Em contrapartida, os bancos utilizam a base da XTransfer, que soma mais de um milhão de PMEs, para alcançar mercados antes negligenciados, além de acessar as soluções de Pagamentos para a China, Cobrança Local e Pagamento Local por meio da API da empresa.

As discussões do evento convergiram para um desafio central: a urgência de apoiar PMEs globais, em especial nos mercados emergentes, a superar gargalos como a escassez de moedas estrangeiras, atrasos em liquidações e a fragmentação dos sistemas de pagamento. A prioridade é garantir o acesso a canais internacionais regulamentados e de baixo custo, oferecendo uma alternativa viável aos canais informais.

A XTransfer também organizou um bate-papo informal, "Como a IA e a Nuvem Estão Transformando os Pagamentos B2B", com líderes seniores do J.P. Morgan, Standard Chartered e Localpayment. A sessão analisou o impacto real da inteligência artificial diante da complexidade estrutural dos pagamentos B2B atuais.

Após o evento, a XTransfer planeja expandir seus recursos de gestão de riscos baseados em IA, trabalhando em sinergia com instituições financeiras e mantendo um diálogo construtivo com reguladores e bancos centrais para consolidar um ecossistema internacional seguro, transparente e eficiente para o comércio global.

Sobre a XTransfer

A XTransfer é a maior plataforma global de pagamentos comerciais B2B do mundo, tendo movimentado mais de US$ 60 bilhões em volume total de pagamento (TPV) em 2025, segundo dados da consultoria CIC. Fundada em 2017 como pioneira no segmento de comércio internacional B2B, a empresa atende hoje à maior base do mercado, com mais de 1 milhão de PMEs registradas globalmente. A fintech conecta instituições financeiras de primeira linha diretamente às PMEs que formam a espinha dorsal do comércio global, garantindo a empresas de todos os portes o acesso a uma infraestrutura de pagamentos segura, em conformidade com as normas regulatórias e sem fricção, antes restrita apenas a multinacionais.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ea39c24-d9a4-4aee-b780-71ed2c123a5f

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Contato Maggie Ng Maggie.ng@xtransfer.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9852444)