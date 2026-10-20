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EDUCAÇÃO INFANTIL

Aprender idiomas na infância tem uma janela que começa antes das primeiras palavras: neurocientista explica o que acontece no cérebro nesse período decisivo

Neurocientista revela que a plasticidade cerebral dos seis meses aos cinco anos facilita o contato com novas línguas através de interações diárias

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
20/10/2026 20:34

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Aprender idiomas na infância tem uma janela que começa antes das primeiras palavras: neurocientista explica o que acontece no cérebro nesse período decisivo
A plasticidade cerebral infantil é fundamental para a aquisição de novas línguas e o desenvolvimento cognitivo, estimulado por atividades de aprendizado. crédito: depositphotos.com / alebloshka

A idade de início do aprendizado de um segundo idioma influencia a aquisição da pronúncia e a compreensão dos sons. Essa etapa inicial define a facilidade com que a criança assimila particularidades linguísticas.

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O neurocientista David Bueno pontuou que: "O cérebro está atento a aprender idiomas desde os seis meses aos cinco anos". Esse intervalo reúne intensa plasticidade cerebral, quando transformações no sistema nervoso favorecem a comunicação espontânea nas interações cotidianas.

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Desenvolvimento e plasticidade cerebral

Bebês identificam regularidades sonoras desde os primeiros meses de vida. Aos seis meses, eles já distinguem contrastes fonéticos que nem sempre pertencem à língua ouvida habitualmente. Com o tempo, a percepção se especializa nos idiomas presentes no convívio diário.

A plasticidade cerebral altera conexões neurais conforme experiências e aprendizados. Essa flexibilidade atua ao longo de toda a vida, mas aspectos como a pronúncia e a percepção auditiva têm sensibilidade especial durante a infância.

Interação e desenvolvimento bilíngue

Pesquisas sobre bilinguismo infantil apontam que aprender duas línguas simultaneamente não causa transtornos de linguagem. As crianças diferenciam idiomas de acordo com o ambiente e os interlocutores. A mistura de palavras em diálogos integra o desenvolvimento comum.

O aprendizado demanda experiências significativas para gerar conexões reais. Atividades rotineiras estimulam o desenvolvimento linguístico:

  • conversas diretas com as crianças;

  • leitura de histórias e contos;

  • músicas e cantigas;

  • jogos compartilhados.

A interação humana associa palavras a contextos, sentimentos e acontecimentos concretos. A escuta puramente passiva de outro idioma não assegura os mesmos resultados obtidos por trocas comunicativas frequentes.

Aprendizado em diferentes etapas

Aprender novas línguas após a infância continua viável. O cérebro mantém a capacidade adaptativa, permitindo que adolescentes e adultos alcancem domínio pleno por meio de recursos cognitivos específicos.

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Estudantes mais velhos aplicam estratégias conscientes na assimilação de regras gramaticais, organização dos estudos e fixação de vocabulário. Embora a pronúncia exija dedicação extra pela especialização prévia da língua materna, a prática contínua e a motivação viabilizam progressos consistentes.

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