Lotofácil 3805, Quina 7143 e mais: confira os números sorteados (15/10)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (15/10), às 21h, os concursos da Lotofácil 3805, Quina 7143, Timemania 2455, Dia de Sorte 1323.

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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (15/10)

Lotofácil 3805 – R$ 5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 23 - 15 - 25 - 13 - 24 - 03 - 19 - 10 - 06 - 22 - 14 - 07 - 08 - 05 - 11

Quina 7143 – R$ 37 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 27 - 10 - 80 - 66 - 31

Timemania 2455 – R$ 20,5 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 31 - 60 - 28 - 32 - 07 - 61 - 76

Time do coração: 51 - Londrina/PR

Dia de Sorte 1323 – R$ 450 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o "Mês da Sorte".

Confira as dezenas: 11 - 02 - 29 - 31 - 10 - 12 - 03

Mês da Sorte: 03 - Março

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



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