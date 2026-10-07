Telemedicina não é plano de saúde: o que a ANS diz e o que o consumidor deve checar antes de pagar

Os planos de assistência médica somavam 53,1 milhões de beneficiários em junho, uma cobertura de 25% da população, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Para os outros três quartos dos brasileiros, a porta de entrada do atendimento é o SUS. Nesse cenário, a mensalidade de telemedicina aparece como alternativa de baixo custo para quem não tem convênio, e confundir os dois produtos virou um risco comum para o consumidor.

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Na VoxCare , plataforma que reúne, em aplicativo com atendimento 24 horas, teleconsulta médica, apoio psicológico e orientação nutricional, além de um clube de benefícios com descontos e cashback, o plano individual anunciado no site custa R$ 24,90 por mês. A própria empresa faz questão de marcar a diferença.

“A teleconsulta resolve a primeira camada: a dúvida, o sintoma que começou ontem, o acompanhamento. Ela não substitui o plano de saúde, e a gente faz questão de dizer isso antes de vender”, diz Sonia Cardoso, CEO da VoxCare.

O que diz a ANS

A ANS mantém uma cartilha com o alerta de que cartões de desconto e produtos pré-pagos não são planos de saúde. O raciocínio vale para a telemedicina por assinatura: ela não cobre internação, cirurgia, exames presenciais nem procedimentos, que são o centro da cobertura de um plano.

O que a teleconsulta cobre

A Resolução 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina define a teleconsulta como a consulta médica não presencial, com médico e paciente em lugares diferentes. Um painel da Saúde Digital Brasil com o Datalab da Serasa Experian mostra que 97% dos 7,98 milhões de atendimentos de telessaúde registrados entre 2020 e 2025 foram teleconsultas, e que 72,96% dos casos se resolveram no próprio ambiente digital.

Na prática, o serviço resolve a primeira camada da demanda: a dúvida, o sintoma recente, o acompanhamento, a orientação sobre o que fazer e para onde ir. O médico tem autonomia para indicar a consulta presencial sempre que entender necessário, e nas doenças crônicas a resolução recomenda consulta presencial em intervalos não superiores a 180 dias. A base legal é a Lei 14.510/2022, que tornou permanente a telessaúde no país.

Quem paga hoje

No mesmo painel, planos de saúde financiaram 42% dos atendimentos e empresas, como benefício, 31%. O pagamento direto pelo paciente respondeu por 1%. O assinante individual ainda é minoria, o que torna a informação clara ainda mais importante: é ele quem precisa saber exatamente o que está comprando, sem o RH ou a operadora para explicar.

O que checar antes de pagar

Horários e tempo de espera; especialidades incluídas; apoio psicológico; emissão de receitas e atestados com assinatura digital do médico no padrão ICP-Brasil; tratamento dos dados de saúde, que a Lei Geral de Proteção de Dados classifica como sensíveis; e regras de cancelamento e fidelidade.

“Quem não tem plano costuma adiar a consulta até o problema ficar grande. A assinatura existe para encurtar esse caminho, e o médico encaminha para o atendimento presencial quando é o caso”, afirma Sonia.

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A telemedicina por assinatura pode ser uma porta rápida para a primeira orientação, mas não é plano de saúde. Saber exatamente o que a mensalidade cobre é o que evita a surpresa no dia em que o problema pede um hospital.