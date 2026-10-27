Religião é só uma escolha privada? Professor questiona visão de parte dos jovens e aponta uma dimensão da fé que vai muito além da experiência individual

Para Benoît Drouot, professor e coautor da obra "La laïcité en 30 questões"(A Laicidade em 30 Questões), considerar a religião apenas como uma escolha pessoal é um equívoco. O estudo "Les Français face aux questions de laïcité et de religion" (Os Franceses Diante das Questões de Laicidade e Religião), que o Ifop realizou para a revista "Marianne", aponta que os jovens observam o fenômeno religioso de forma despolitizada, guiados somente pela liberdade individual e pela identidade.

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Essa perspectiva fundamenta a desconfiança da juventude na laicidade. No passado, pensadores republicanos construíram esse conceito a partir da análise política dos cultos. Ferdinand Buisson classificava a questão religiosa como "a primeira de todas as questões políticas", enquanto Jean Jaurès apontava no cristianismo "a negação do direito humano e um princípio de servidão".

Jules Ferry também utilizou argumentos políticos para justificar a separação entre a escola pública e os membros do clero. Naquele período, a Igreja Católica condenava abertamente a liberdade de consciência, proibia a instrução para mulheres e rejeitava modelos morais desvinculados da fé.

Impacto político e textos de combate

Diferente das análises históricas, parte das novas gerações desconsidera a força política das religiões. As crenças produzem efeitos sociais amplos que afetam inclusive os não crentes, moldando comportamentos coletivos. Diante disso, o ensino do fato religioso perde a eficácia quando aborda apenas aspectos culturais, patrimoniais ou cronológicos.

Escritos como a Bíblia e o Corão surgiram em contextos de enfrentamento contra adversários. Esses textos sacralizados funcionaram como instrumentos de disputa. O historiador Odon Vallet destaca que a religião divide grupos e afasta fiéis de não crentes, gerando termos ofensivos para desqualificar opositores e fundamentar restrições a direitos sociais.

Retração do pensamento crítico

Atualmente, setores expressivos da juventude limitam suas reações diante da fé ao respeito e à deferência. Um levantamento indicou que 58% dos jovens de 15 a 17 anos consideram inaceitável criticar as religiões. Esse comportamento representa um recuo para o pensamento crítico e atinge diretamente o exercício das liberdades.

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A experiência religiosa não opera isolada das estruturas e ideologias que a sustentam. A segregação de gênero nos templos e a rejeição à homossexualidade são posturas de natureza política. Tratar tais posições como intocáveis sob o argumento religioso cria exceções indevidas que enfraquecem os valores republicanos.