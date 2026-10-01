ABCIP lidera grupo para padronizar dados de iluminação

Com a proposta de estabelecer diretrizes mínimas para uma API padronizada de intercâmbio de dados de medição e faturamento de energia do parque de iluminação pública, a Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes (ABCIP) criou o GT-API Telegestão, grupo de trabalho formal que reúne filiadas da entidade, distribuidoras e cooperativas de energia, além de apoiadores institucionais.

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A iniciativa, que será lançada oficialmente em outubro, pretende fazer avançar o Art. 474 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o Despacho ANEEL nº 3.423/2022, que instituem a possibilidade de a distribuidora usar os dados do sistema de gestão da Prefeitura (telegestão) para apurar o consumo dos pontos de iluminação pública sem medição individualizada. Na visão da ABCIP, pela falta de padrão, cada distribuidora está adotando um procedimento diferente, o que tem feito o processo avançar de forma mais lenta e onerosa, sem uma padronização e escalabilidade.

Para solucionar o desafio, a associação propõe uma padronização de API em quatro frentes: atualização de cadastro, com formato comum para manter os ativos do parque de iluminação pública sempre sincronizados; envio dos dados de medição, por meio de protocolo único para transmitir os consumos aferidos pela telegestão; relatório de faturamento, com padrão estruturado para consolidar e validar os dados tecnicamente; e emissão de conta, em um processo comum para cobrar o consumo real apurado.

“Nos inspiramos em uma primeira fase no modelo criado pela Cemig, que serve de base para avançarmos em uma API em comum, sem qualquer prejuízo para outras soluções já adotadas, seja por distribuidoras, concessionárias ou fornecedores de tecnologia”, afirma Felipe Fulgêncio, líder do GT-API de Telegestão.

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Com duração de até um ano e possibilidade de uma única prorrogação por igual período, o GT-API Telegestão terá reuniões ordinárias mensais em ambiente virtual, sob a coordenação de secretários eleitos na primeira reunião, marcada para o próximo dia 2 de outubro. “Ao fim do trabalho, a expectativa é avançar nos debates e contribuir para que efetivamente a troca de informações sobre medição e faturamento de energia de iluminação pública possa se tornar realidade. Também pretendemos desenvolver produtos técnicos para uso livre de todo o setor”, completa Fulgêncio.