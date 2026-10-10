Neuer falha, e Bayern sofre gol mais rápido da história do Alemão (Neuer, goleiro do Bayern de Munique)

Falha rara na carreira de um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique. Neste sábado (10/10), Neuer, de 40 anos, cometeu um erro na saída de bola e sofreu o gol mais rápido da história do Campeonato Alemão, em Augsburgo, pela 5ª rodada da competição. Foram necessários apenas sete segundos para a bola estufar as redes.

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O lance ocorreu logo no início da partida entre Augsburg e Bayern de Munique. Após o apito inicial, a bola foi recuada para Neuer. O goleiro alemão, porém, errou o domínio, adiantou demais e tentou dar um drible, mas perdeu a posse. Fellhauer aproveitou e marcou para os donos da casa com apenas sete segundos.

Veja o gol:

O gol que o Bayern tomou Com 7 SEGUNDOS depois de uma FALHA do Neuer https://t.co/JfaPkL5oFZ — DataFut (@DataFutebol) October 10, 2026

Maior campeão da história do Campeonato Alemão com 34 títulos, o Bayern de Munique é o atual campeão. Após decepcionar em 2023/24, quando ficou em terceiro e viu o Bayer Leverkusen conquistar o título, os Bávaros venceram nas últimas duas temporadas. Na atual, aliás, começou bem com três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos.

Neuer no Bayern de Munique

Um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, Neuer começou a carreira no Schalke 04 em 2006. O goleiro chegou ao Bayern de Munique apenas em 2011. Desde então, conquistou 13 títulos do Campeonato Alemão, seis Copas da Alemanha, oito Supercopas, duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e duas Supercopas da Europa.

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