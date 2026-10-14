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Mega-Sena 3070 acumula e vai a R$ 170 milhões; 11 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 91 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

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Estado de Minas
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Repórter
14/10/2026 22:39

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Mega-Sena: prepare-se para a semana com 5 sorteios consecutivos
Apostas para a Mega-Sena podem ser realizadas em casas lotéricas ou on-line, até as 20h de cada sorteio crédito: Divulgação/CAIXA

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3070, sorteadas nesta quarta-feira (14/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 170 milhões no próximo sorteio, neste domingo (18/10).

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A Mega-Sena 3070 teve as seguintes dezenas sorteadas: 54 - 43 - 60 - 29 - 19 - 27.  Veja as outras loterias sorteadas nesta quarta-feira.


Entre os 91 ganhadores da quina da Mega-Sena, 11 apostas são de Minas Gerais.



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As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3070 Araxá, Belo Horizonte (2), Congonhal, Contagem, Frutal, Igarapé, Itambacuri, Ituiutaba, Passos e Rio Pomba. Cada apostador vai levar R$ 52.767,96.


Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.


Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.


Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.



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