Mohawk Industries Anuncia Estrutura Estratégica e de Alocação de Capital e Nova Autorização de Recompra de Ações no Valor de US$ 500 milhões

CALHOUN, Geórgia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries (NYSE: MHK), maior empresa do mundo do setor de revestimentos e superfícies de design, divulgou hoje a estrutura estratégica e de alocação de capital que irá orientar as prioridades e a abordagem da empresa para a criação de valor de longo prazo para os acionistas.

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A estrutura foi desenvolvida pela administração em colaboração com o Conselho de Administração, que aprovou o plano. Em consonância com as prioridades da estrutura, o Conselho também aprovou um novo programa de recompra de até US$ 500 milhões de ações ordinárias. A administração irá discutir a estrutura com mais detalhes na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2026 da Empresa, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Ao comentar sobre o anúncio, o CEO Paul De Cock afirmou: "Os pontos fortes da Mohawk — posição de liderança no mercado, reconhecimento das nossas marcas, nossa expertise em inovação, nossos relacionamentos com os clientes, assim como a escala e eficiência da nossa fabricação e distribuição — continuam sólidos. A ampliação dos nossos pontos fortes com uma estrutura clara e definida de estratégia e alocação de capital irá aumentar o nosso foco, apoiar uma execução disciplinada e sustentar uma sólida geração de caixa. Iremos investir estrategicamente para crescer e utilizar o excedente de caixa livre para criar valor para os acionistas por meio de recompras de ações."

ESTRUTURA ESTRATÉGICA

A Empresa está alinhando suas atividades e investimentos em torno de uma estrutura estratégica composta por quatro pilares:

Superação dos Nossos Mercados

Inovação dos Produtos e Força da Marca

Rentabilidade e Excelência Operacional

Geração de Caixa e Disciplina de Capital

Essas metas e ações visam proporcionar mais valor para os clientes e mais valor por ação para os investidores.

ESTRUTURA DE ALOCAÇÃO DE CAPITAL

Para apoiar a execução da estratégia da Empresa, a administração também está introduzindo uma estrutura de alocação de capital com base nas seguintes prioridades:

Investimento Orgânico: Investimento em oportunidades orgânicas de maior retorno que sustentem os pontos fortes centrais da empresa, com necessidade limitada de capacidade adicional e investimentos de capital de base estimados em aproximadamente US$ 375 milhões anuais, pelo menos pelos próximos anos.

Investimento em oportunidades orgânicas de maior retorno que sustentem os pontos fortes centrais da empresa, com necessidade limitada de capacidade adicional e investimentos de capital de base estimados em aproximadamente US$ 375 milhões anuais, pelo menos pelos próximos anos. Investimento Inorgânico: Avaliação criteriosa de aquisições complementares (bolt-on), realizadas somente quando geram os retornos mais altos e acrescentam valor estratégico além do retorno financeiro.

Avaliação criteriosa de aquisições complementares (bolt-on), realizadas somente quando geram os retornos mais altos e acrescentam valor estratégico além do retorno financeiro. Recompras de Ações: Retorno consistente para os acionistas com a recompra de ações, do capital não alocado em apoio a essas prioridades.



Além disso, a Empresa busca manter um balanço patrimonial sólido e eficiente, com uma meta de longo prazo de dívida líquida sobre EBITDA ajustado de até 2,0x, sujeita a uma avaliação contínua do risco cíclico e ao compromisso da Empresa com suas classificações de crédito de grau de investimento.

AUTORIZAÇÃO DE RECOMPRA DE AÇÕES

A Empresa anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 500 milhões, com vigência imediata, dando seguimento à autorização anterior de US$ 500 milhões, aprovada em julho de 2025.

No programa anterior a Empresa recomprou aproximadamente 7% das ações em circulação a um preço médio de aproximadamente US$ 119 por ação, com US$ 261 milhões em recompras no terceiro trimestre de 2026 e US$ 34 milhões no quarto trimestre até o momento.

De acordo com a nova autorização, a Empresa poderá adquirir ações ordinárias por meio de transações em mercado aberto, operações em bloco ou negociações privadas, em conformidade com planos de negociação estabelecidos nos termos da Regra 10b5-1 e da Regra 10b-18 da Lei de Valores Mobiliários de 1934, emendada, ou por qualquer combinação desses métodos. O momento e o valor das recompras irão depender da geração de caixa da Empresa, alavancagem líquida, condições do mercado, preço das ações ordinárias da Empresa e outros fatores. Não foi estabelecido nenhum prazo para a conclusão do programa, que não obriga a Empresa a recomprar qualquer número específico de ações e que pode ser suspenso ou interrompido a qualquer momento.

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de revestimentos e superfícies de design do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações desse comunicado para a imprensa, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, emendada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, emendada. Para essas declarações, a Mohawk Industries, Inc. (“Mohawk” ou a “Empresa”) reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças das condições econômicas ou do setor, incluindo das taxas de juros, disponibilidade do crédito, construção residencial e comercial, e atividades de remodelação; o impacto dos impostos e outras restrições ao comércio; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; aumento dos custos de energia, e disponibilidade de fornecimento de energia; disrupção da cadeia de suprimentos de matéria-prima e produtos; disponibilidade e custo de mão-de-obra; ocasião e nível de despesas de capital; ocasião e implementação de aumentos de preços dos produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de eventuais aquisições com termos favoráveis; integração das aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; sanções e outras restrições de importação e exportação; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; violações de segurança e outros incidentes de segurança cibernética; questões emergentes relacionadas à integração e ao uso de IA por parte da Empresa; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Mohawk na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Teleconferência sexta-feira, 30 de outubro de 2026, às 11h (Leste dos EUA)

Para participar da teleconferência pela Internet, visite https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-2026-earnings-call. Para participar da teleconferência por telefone, inscreva-se com antecedência em https://dpregister.com/sreg/10211917/104de4a22d1 para receber um número de identificação exclusivo. Você também pode discar para 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-1843 (internacional) no dia da chamada para obter assistência da operadora. Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 27 de novembro de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (Internacional) com o Código de Acesso 7228212. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

CONTATO PARA INVESTIDORES

Joe Ahlersmeyer, CFA

VP de Finanças e Relações com Investidores

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9856953)