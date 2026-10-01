Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (1/10)
Candidatos têm dia de motociata, caminhadas e entrevistas
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Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de caminhadas, entrevistas, motociata e reuniões nesta quinta-feira (1/10). Confira as agendas:
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Alexandre Kalil (PDT)
10h – Caminhada pelo Centro Comercial do Barreiro.
13h30 – Entrevista ao Portal Jequitinhonha.
15h - Reuniões internas.
Ben Mendes (Missão)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Cleitinho (Republicanos)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Flávio Roscoe (PL)
19h - Motociata e "Blocão 22", acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira, em Belo Horizonte.
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Gabriel Azevedo (MDB)
8h — Reunião com a coordenação da campanha
9h — Entrevista à rádio Itatiaia e à CNN.
10h30 — Encontro com representantes da Frente Mineira de Geração Distribuída (FMGD).
15h15 — Café com representantes empresariais e jurídicos de Montes Claros, no Norte de Minas.
17h — Caminhada pelo bairro Renascença, em Montes Claros, com lideranças e apoiadores.
18h30 — Presença na Feira livre do Bairro São José.
Henrique Áreas (PCO)
A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.
Indira Xavier (UP)
9h - Visita ao Hospital Risoleta Neves
14h - Gravação de vídeos
18h - Encontro online com trabalhadores da UEMG
Mateus Simões (PSD)
9h30 — Entrevista à rádio Itatiaia.
12h30 — Encontro com prefeitos e lideranças em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas.
14h45 — Gravação de vídeo.
18h — Entrevista à rádio 98, on-line.
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Patrus Ananias (PT)
14h – Caminhada com apoiadores em João Monlevade, na Região Central de Minas.
17h30 – Caminhada com apoiadores em Itabira, na Região Central de Minas.
Rafael Duda (PSTU)
15h16 - Entrevista à rádio Jovem Pan em Ipatinga, no Vale do Aço.
16h16 - Panfletagem na portaria 2 da Usiminas em Ipatinga.
18h16 - Panfletagem na porta da faculdade Anhanguera.
19h16 - Jantar no bar do Carlinhos.
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Túlio Lopes (PCB)
9h – Visita à comunidades rurais de Divinópolis.
20h –Reunião com apoiadores em Sete Lagoas.