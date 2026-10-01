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ELEIÇÕES 2026

Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quinta (1/10)

Candidatos têm dia de motociata, caminhadas e entrevistas

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Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
01/10/2026 10:38

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Candidatos a governador de Minas Gerais têm dia marcado por entrevistas, encontros e reuniões nesta terça-feira (1/9)
Candidatos a governador de Minas Gerais têm dia marcado por entrevistas, encontros e reuniões nesta quinta-feira (1/10) crédito: Marcus Vinícius/Campanha do Cleitinho/Divulgação | Marcos Vieira, Gladyston Rodrigues e Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

Os candidatos ao Palácio Tiradentes participam de caminhadas, entrevistas, motociata e reuniões nesta quinta-feira (1/10). Confira as agendas:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Alexandre Kalil (PDT)

10h – Caminhada pelo Centro Comercial do Barreiro.

13h30 – Entrevista ao Portal Jequitinhonha.

15h - Reuniões internas.

Ben Mendes (Missão)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Cleitinho (Republicanos)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Flávio Roscoe (PL)

19h - Motociata e "Blocão 22", acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira, em Belo Horizonte.

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Gabriel Azevedo (MDB)

8h — Reunião com a coordenação da campanha

9h — Entrevista à rádio Itatiaia e à CNN.

10h30 — Encontro com representantes da Frente Mineira de Geração Distribuída (FMGD).

15h15 — Café com representantes empresariais e jurídicos de Montes Claros, no Norte de Minas.

17h — Caminhada pelo bairro Renascença, em Montes Claros, com lideranças e apoiadores.

18h30 — Presença na Feira livre do Bairro São José.

Henrique Áreas (PCO)

A reportagem procurou o candidato via assessoria, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Indira Xavier (UP)

9h - Visita ao Hospital Risoleta Neves

14h - Gravação de vídeos

18h - Encontro online com trabalhadores da UEMG

Mateus Simões (PSD)

9h30 — Entrevista à rádio Itatiaia.

12h30 — Encontro com prefeitos e lideranças em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas.

14h45 — Gravação de vídeo.

18h — Entrevista à rádio 98, on-line.

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Patrus Ananias (PT)

14h – Caminhada com apoiadores em João Monlevade, na Região Central de Minas.

17h30 – Caminhada com apoiadores em Itabira, na Região Central de Minas.

Rafael Duda (PSTU)

15h16 - Entrevista à rádio Jovem Pan em Ipatinga, no Vale do Aço.
16h16 - Panfletagem na portaria 2 da Usiminas em Ipatinga.
18h16 - Panfletagem na porta da faculdade Anhanguera.
19h16 - Jantar no bar do Carlinhos.

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Túlio Lopes (PCB)

9h – Visita à comunidades rurais de Divinópolis.
20h –Reunião com apoiadores em Sete Lagoas.

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