Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo
Tenha seu título de eleitor no celular: siga o passo a passo para instalar e saiba o que fazer em caso de erros ou aparelho incompatível
compartilhe
Com as Eleições de 2026 em andamento (primeiro turno em 4 de outubro e segundo turno em 25 de outubro), o e-Título se torna uma ferramenta essencial. Ele é a versão digital do seu título de eleitor e facilita o acesso a serviços da Justiça Eleitoral.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O processo para ter o documento na palma da mão é simples e rápido, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android ou iOS. Se você já possui o aplicativo de eleições anteriores, lembre-se de atualizá-lo para a versão mais recente. Para novos usuários, é fundamental ter atenção aos detalhes no momento do cadastro para evitar erros.
Leia Mais
e-Título: conheça todas as vantagens do título de eleitor digital
Como usar o aplicativo e-Título: um guia com todas as funcionalidades
e-Título para Eleições 2026: veja o que muda para baixar e votar
Como instalar o e-Título no celular
Para baixar e ativar o seu documento digital, basta seguir quatro passos simples. O aplicativo pode ser encontrado nas lojas oficiais, como a AppStore (para iPhone) e a Google Play Store (para Android). Confira o guia completo:
Baixe o app: acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download gratuito do e-Título;
Preencha seus dados: informe seu nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título de eleitor e os nomes dos seus pais;
Confirme a identidade: responda a uma série de perguntas de segurança que serão exibidas na tela para validar suas informações;
Crie sua senha: defina uma senha de acesso com seis dígitos para proteger sua conta e finalizar o processo.
Um ponto crucial para o sucesso da validação é que os dados informados sejam exatamente iguais aos registrados no seu último atendimento na Justiça Eleitoral. Diferenças em acentos, nomes de solteiro ou casado podem impedir a confirmação do seu documento.
Novidade nas Eleições 2026: instalação no dia do voto
Uma mudança importante para as eleições de 2026 é que agora é possível baixar e ativar o e-Título inclusive no próprio dia da votação (4 e 25 de outubro). Diferente de anos anteriores, em que o serviço era bloqueado na véspera, a Justiça Eleitoral permite a instalação a qualquer momento.
e-Título como documento de identificação
Para que o e-Título substitua um documento de identificação com foto no momento da votação, é obrigatório que a sua foto apareça no aplicativo. Isso ocorre automaticamente para todos os eleitores que já realizaram o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. Se o seu e-Título não exibe a foto, você ainda pode usá-lo para consultar seu local de votação e seção, mas precisará apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte, etc.) para poder votar.
O que fazer em caso de erros no acesso
Alguns problemas comuns podem surgir durante a tentativa de acesso ao e-Título. A maioria deles pode ser resolvida de forma simples. Veja como proceder em cada situação:
Dados divergentes: se o aplicativo indicar que suas informações estão incorretas, o ideal é fazer a atualização no portal do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dada a proximidade das eleições, essa é a forma mais rápida;
Erros nas perguntas de segurança: caso erre as respostas do questionário de validação, aguarde o tempo indicado pelo próprio aplicativo para tentar novamente com mais atenção;
Problemas persistentes: se nenhuma das soluções funcionar, o caminho recomendado é entrar em contato diretamente com o seu cartório eleitoral para obter ajuda.
É importante lembrar que o acesso ao e-Título não garante o direito ao voto. Se sua inscrição eleitoral estiver suspensa ou com alguma restrição, essa condição continua válida mesmo com o documento digital ativo no celular. Além da identificação, o app permite justificar ausência e emitir certidões.
Requisitos mínimos para o aparelho
O aplicativo do e-Título exige que os celulares tenham sistemas operacionais minimamente atualizados para funcionar corretamente. A medida visa garantir a segurança dos seus dados.
Confira as versões mínimas necessárias:
Android: versão 7.0 ou superior;
iOS (iPhone): versão 14.0 ou superior.
Se o seu celular não for compatível, você pode tentar atualizar o sistema operacional nas configurações do aparelho ou acessar os serviços da Justiça Eleitoral pelo portal do TSE na internet.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria