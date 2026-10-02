Como instalar o e-Título? Saiba acessar e usar o aplicativo

Com as Eleições de 2026 em andamento (primeiro turno em 4 de outubro e segundo turno em 25 de outubro), o e-Título se torna uma ferramenta essencial. Ele é a versão digital do seu título de eleitor e facilita o acesso a serviços da Justiça Eleitoral.

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O processo para ter o documento na palma da mão é simples e rápido, disponível gratuitamente para celulares com sistema Android ou iOS. Se você já possui o aplicativo de eleições anteriores, lembre-se de atualizá-lo para a versão mais recente. Para novos usuários, é fundamental ter atenção aos detalhes no momento do cadastro para evitar erros.

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Como instalar o e-Título no celular

Para baixar e ativar o seu documento digital, basta seguir quatro passos simples. O aplicativo pode ser encontrado nas lojas oficiais, como a AppStore (para iPhone) e a Google Play Store (para Android). Confira o guia completo:

Baixe o app: acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download gratuito do e-Título; Preencha seus dados: informe seu nome completo, data de nascimento, CPF ou número do título de eleitor e os nomes dos seus pais; Confirme a identidade: responda a uma série de perguntas de segurança que serão exibidas na tela para validar suas informações; Crie sua senha: defina uma senha de acesso com seis dígitos para proteger sua conta e finalizar o processo.

Um ponto crucial para o sucesso da validação é que os dados informados sejam exatamente iguais aos registrados no seu último atendimento na Justiça Eleitoral. Diferenças em acentos, nomes de solteiro ou casado podem impedir a confirmação do seu documento.

Novidade nas Eleições 2026: instalação no dia do voto

Uma mudança importante para as eleições de 2026 é que agora é possível baixar e ativar o e-Título inclusive no próprio dia da votação (4 e 25 de outubro). Diferente de anos anteriores, em que o serviço era bloqueado na véspera, a Justiça Eleitoral permite a instalação a qualquer momento.

e-Título como documento de identificação

Para que o e-Título substitua um documento de identificação com foto no momento da votação, é obrigatório que a sua foto apareça no aplicativo. Isso ocorre automaticamente para todos os eleitores que já realizaram o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral. Se o seu e-Título não exibe a foto, você ainda pode usá-lo para consultar seu local de votação e seção, mas precisará apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte, etc.) para poder votar.

O que fazer em caso de erros no acesso

Alguns problemas comuns podem surgir durante a tentativa de acesso ao e-Título. A maioria deles pode ser resolvida de forma simples. Veja como proceder em cada situação:

Dados divergentes: se o aplicativo indicar que suas informações estão incorretas, o ideal é fazer a atualização no portal do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dada a proximidade das eleições, essa é a forma mais rápida;

Erros nas perguntas de segurança: caso erre as respostas do questionário de validação, aguarde o tempo indicado pelo próprio aplicativo para tentar novamente com mais atenção;

Problemas persistentes: se nenhuma das soluções funcionar, o caminho recomendado é entrar em contato diretamente com o seu cartório eleitoral para obter ajuda.

É importante lembrar que o acesso ao e-Título não garante o direito ao voto. Se sua inscrição eleitoral estiver suspensa ou com alguma restrição, essa condição continua válida mesmo com o documento digital ativo no celular. Além da identificação, o app permite justificar ausência e emitir certidões.

Requisitos mínimos para o aparelho

O aplicativo do e-Título exige que os celulares tenham sistemas operacionais minimamente atualizados para funcionar corretamente. A medida visa garantir a segurança dos seus dados.

Confira as versões mínimas necessárias:

Android: versão 7.0 ou superior;

iOS (iPhone): versão 14.0 ou superior.

Se o seu celular não for compatível, você pode tentar atualizar o sistema operacional nas configurações do aparelho ou acessar os serviços da Justiça Eleitoral pelo portal do TSE na internet.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria