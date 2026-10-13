Poluição em São Paulo aumenta risco da Doença do Olho Seco

No Mês Mundial da Visão, em que é comemorado o Dia Mundial da Visão (8/10), a Alcon alerta para um inimigo invisível na cidade de São Paulo: o impacto da poluição do ar na saúde dos olhos. Dados do Ministério da Saúde mostram que a exposição a poluentes atmosféricos, como PM2.5, PM10, NO?, O?, CO e SO?, está fortemente associada ao aparecimento de sintomas e ao desenvolvimento de diversas doenças oculares, como a Doença do Olho Seco.

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Pesquisas de saúde pública apontam uma prevalência de aproximadamente 24% de casos de Olho Seco na população paulistana. Especialistas ressaltam a importância de consultar regularmente o médico oftalmologista para obter diagnósticos precisos e tratamentos respaldados pela ciência, evitando a automedicação. Além de hábitos de proteção contra os poluentes, o uso de colírios lubrificantes adequados — também conhecidos como lágrimas artificiais — é fundamental para aliviar os sintomas.

Marca nº 1 global de lágrimas artificiais para o consumidor, Systane®, da Alcon, oferece uma linha completa de colírios lubrificantes com fórmulas desenvolvidas para proporcionar alívio real e prolongado dos múltiplos sintomas do Olho Seco. A Alcon, empresa de cuidados com a visão, reforça a importância do acompanhamento com o médico oftalmologista e a escolha de tratamentos adequados.

Os colírios da linha contêm substâncias como o HP-Guar, que auxiliam na formação de uma película protetora semelhante à camada natural dos olhos, ajudando a reter a umidade e proteger a superfície ocular contra agressões ambientais e o estresse do dia a dia. O lançamento mais recente da família é Systane® Complete Sem Conservantes, que proporciona alívio integral e prolongado dos múltiplos sintomas do Olho Seco.

Estudos como o Impact of Air Pollution and Weather on Dry Eye, realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Miami e publicado no Journal of Clinical Medicine, e o Environmental Factors Affect the Risk of Dry Eye Syndrome, da Academia Americana de Oftalmologia, atestam que, em locais com altos índices de material particulado, as pessoas chegam a apresentar o dobro de frequência em sintomas como irritação, vermelhidão, lacrimejamento e sensação de queimação no olhar.

Em São Paulo, estima-se que a doença afete 1 em cada 4 paulistanos adultos, causando impactos diretos na qualidade de vida, no desempenho no trabalho e em atividades cotidianas, como ler e dirigir. 26,9% das mulheres apresentam sintomas graves ou diagnóstico prévio de Olho Seco, contra 18,2% dos homens.

“As micropartículas presentes na fuligem de SP interagem diretamente com a camada de gordura que protege a lágrima, fazendo com que ela evapore muito mais rapidamente. O resultado envolve mecanismos de inflamação crônica, estresse oxidativo, sensação de areia nos olhos e até perda temporária de nitidez visual", avalia o oftalmologista Dr. Luiz Brito.

Segundo o oftalmologista Dr. Gabriel Gorgone, "é importante não negligenciar os sintomas. Nos primeiros sinais, o paciente deve procurar um médico oftalmologista e buscar o tratamento adequado, para evitar a piora progressiva da doença".

Sinais de alerta frequentes no tráfego e ao ar livre:

Sensação de queimadura, ressecamento ou "areia" nos olhos.

Olhos vermelhos e lacrimejamento excessivo (resposta reflexa do organismo à irritação).

Sensibilidade à luz (fotofobia) e fadiga ocular ao andar na rua ou dirigir.

Visão embaçada ou oscilação na nitidez visual.



Sobre a Alcon

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A Alcon ajuda as pessoas a verem melhor e de maneira brilhante. Como líder global em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história e experiência, a Alcon oferece o mais amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e a vida das pessoas. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes em mais de 140 países.