Homem tenta matar a ex-namorada e esfaqueia o filho dela em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, de 52, e agressão ao filho dela, de 19, na noite dessa sexta-feira (30/10), no Bairro Trevo, Região da Pampulha.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais prenderam o suspeito próximo a casa da ex-companheira.

A filha da mulher, que mora na parte de cima do imóvel, contou aos militares que ela e o marido desceram após a mãe gritar por socorro. Quando chegaram ao andar de baixo, viram o suspeito esfaqueando o jovem de 19 anos. Ele fugiu do local a pé.

O marido da filha prestou socorro ao jovem e o levou até a Upa Santa Terezinha, também na Região da Pampulha. Ele estava inconsciente por ter sido atingido na região do tórax. De lá, ele foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde passou por cirurgia.





Mensagens e ligações





A mulher contou aos policiais que namorou o suspeito. Porém, pôs fim ao relacionamento e ele não aceitava, tentando reatar o namoro. Segundo a vítima, o homem mandava mensagens constantemente, além de ligar de forma insistente para ela, usando um tom ameaçador.

Ela disse que estava na rua quando o ex se aproximou dela de forma abrupta e a esfaqueou. Os golpes atingiram a perna esquerda, o antebraço e a região do abdômen. Ela foi socorrida pela viatura da PM até a Upa Justinópolis.

Já o suspeito contou aos militares que foi até a casa da namorada, com a faca dentro da mochila, porque tem o hábito de levar a arma branca com ele. Ao entrar na casa, encontrou o filho dela. Eles tiveram uma breve discussão que evoluiu para agressão. Ao sair do imóvel, encontrou a ex-namorada na rua e também a agrediu.

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Disse ainda que foi agredido por diversos populares que fugiram sem que ele soubesse para onde. Ele sofreu escoriações no rosto e foi encaminhado à Upa Justinópolis e em seguida para a Delegacia de Atendimento à Mulher. A faca não foi localizada.