Empresas de Zhejiang buscam parceiros de negócios no Brasil
Empresas da região de Zhejiang, no oeste da China, vieram ao Brasil com sua tecnologia de maquinário para diversos setores da economia brasileira e voltarão ao país no próximo ano após o sucesso da participação na China Homelife 2026
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A China Homelife, o maior evento de negócios B2B da China no Brasil, realizado entre 16 e 18 de setembro deste ano, contou com mais de 30 empresas da província de Zhejiang, distribuídas em 50 estandes de seis grandes setores: equipamentos industriais; máquinas de uso geral; plásticos, impressão, embalagens e processamento de alimentos; máquinas-ferramenta e processamento de metais; novas energias; e manufatura inteligente.
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Ao lado de 1.200 empresas chinesas provenientes de províncias e municípios como Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shandong, Hunan, Xangai e Fujian, além da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a delegação de Zhejiang apresentou uma plataforma de serviços que visa apresentar suas soluções em bloco, valorizando a marca “Fabricado em Zhejiang”, ainda pouco conhecida pelo público brasileiro.
Zhejiang é uma região na parte oeste da China, cuja capital é Hangzhou, conhecida pelo famoso Lago Oeste, com ilhas, jardins e paisagens como o Pagode Leifeng, de 5 andares. Além de suas belezas naturais, a região também concentra um setor industrial pujante, como demonstra o polo de bombas e válvulas de Wenzhou, voltado às indústrias do petróleo e química e à mineração. O polo eletromecânico de Taizhou trouxe bombas d’água, aeradores, bombas hidráulicas, motores industriais, máquinas de eletroerosão e outros produtos destinados aos setores agrícola e de fabricação de máquinas do Brasil.
Já as empresas de máquinas para plásticos de Wenzhou e Jiaxing concentraram-se em injetoras, máquinas para a fabricação de sacolas, termoformadoras, laminadoras e equipamentos de conformação de embalagens. Também mereceram destaque as máquinas-ferramenta para corte a fio de Lanxi (Jinhua), as ferramentas e os equipamentos de embalagem de Yiwu, além dos redutores e equipamentos de energia de Jiaxing.
Diante do sucesso da 13ª edição da China Homelife, o Departamento de Comércio da Província de Zhejiang continuará a apoiar um número cada vez maior de empresas locais na busca por oportunidades na América do Sul, com o objetivo de aprofundar e consolidar a cooperação econômica e comercial sino-brasileira, contribuindo para a construção de uma economia mundial aberta.
A próxima edição da feira será de 21 a 23 de setembro de 2027 no SP EXPO, na Av. Imigrantes, em São Paulo.
Contato:
Assessoria de imprensa - China Homelife
Informações: camila.lima@grupocasa.com.br
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Tel: 11 95320-3771
Website: https://www.chinahomelife.com.br