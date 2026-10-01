Empresas de Zhejiang buscam parceiros de negócios no Brasil

A China Homelife, o maior evento de negócios B2B da China no Brasil, realizado entre 16 e 18 de setembro deste ano, contou com mais de 30 empresas da província de Zhejiang, distribuídas em 50 estandes de seis grandes setores: equipamentos industriais; máquinas de uso geral; plásticos, impressão, embalagens e processamento de alimentos; máquinas-ferramenta e processamento de metais; novas energias; e manufatura inteligente.

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Ao lado de 1.200 empresas chinesas provenientes de províncias e municípios como Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Shandong, Hunan, Xangai e Fujian, além da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a delegação de Zhejiang apresentou uma plataforma de serviços que visa apresentar suas soluções em bloco, valorizando a marca “Fabricado em Zhejiang”, ainda pouco conhecida pelo público brasileiro.

Zhejiang é uma região na parte oeste da China, cuja capital é Hangzhou, conhecida pelo famoso Lago Oeste, com ilhas, jardins e paisagens como o Pagode Leifeng, de 5 andares. Além de suas belezas naturais, a região também concentra um setor industrial pujante, como demonstra o polo de bombas e válvulas de Wenzhou, voltado às indústrias do petróleo e química e à mineração. O polo eletromecânico de Taizhou trouxe bombas d’água, aeradores, bombas hidráulicas, motores industriais, máquinas de eletroerosão e outros produtos destinados aos setores agrícola e de fabricação de máquinas do Brasil.

Já as empresas de máquinas para plásticos de Wenzhou e Jiaxing concentraram-se em injetoras, máquinas para a fabricação de sacolas, termoformadoras, laminadoras e equipamentos de conformação de embalagens. Também mereceram destaque as máquinas-ferramenta para corte a fio de Lanxi (Jinhua), as ferramentas e os equipamentos de embalagem de Yiwu, além dos redutores e equipamentos de energia de Jiaxing.

Diante do sucesso da 13ª edição da China Homelife, o Departamento de Comércio da Província de Zhejiang continuará a apoiar um número cada vez maior de empresas locais na busca por oportunidades na América do Sul, com o objetivo de aprofundar e consolidar a cooperação econômica e comercial sino-brasileira, contribuindo para a construção de uma economia mundial aberta.

A próxima edição da feira será de 21 a 23 de setembro de 2027 no SP EXPO, na Av. Imigrantes, em São Paulo.

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Assessoria de imprensa - China Homelife

Informações: camila.lima@grupocasa.com.br

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