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PRIVAÇÃO DE SONO

Trabalho noturno eleva risco de infarto e hipertensão em vigilantes, alertam estudos

Ritmo biológico permanece desalinhado mesmo após anos trabalhando de madrugada, gerando um estado de inflamação crônica no corpo.

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LC
Lucas Cardoso
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Lucas Cardoso
Repórter
01/10/2026 09:26

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Trabalho noturno eleva risco de infarto e hipertensão em vigilantes, alertam estudos
A privação contínua de sono reparador é associada a alterações no funcionamento de órgãos vitais, como o coração e o fígado crédito: Tupi

O trabalho noturno, essencial para a segurança de condomínios e empresas, impõe um custo biológico que o corpo nem sempre consegue pagar. Diversos estudos científicos acendem um alerta ao correlacionar o trabalho em turno invertido a danos cardiovasculares crônicos, demonstrando que a rotina de vigília prolongada pode levar a um quadro de estresse fisiológico severo.

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A privação contínua de sono reparador é associada a alterações no funcionamento de órgãos vitais, como o coração e o fígado. Por isso, especialistas da área de medicina do trabalho recomendam monitoramento constante da saúde e a adoção de medidas para mitigar os impactos negativos dessa jornada.

Quais os riscos de trabalhar à noite por tantos anos?

O principal impacto de uma rotina noturna prolongada é a dessincronização do ritmo circadiano, o relógio biológico que regula sono, fome e produção de hormônios. O corpo é programado para descansar à noite, e forçá-lo à vigília constante gera um estado inflamatório permanente.

Segundo especialistas em cardiologia, essa condição eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O resultado é um aumento sustentado da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que sobrecarrega todo o sistema cardiovascular ao longo dos anos, aumentando os riscos de hipertensão e infarto.

O corpo não se acostuma com o turno da madrugada?

Não. Essa é uma crença comum, mas que a ciência refuta. Embora uma pessoa possa se adaptar comportamentalmente, o relógio biológico central, localizado no cérebro, continua a responder primariamente aos ciclos de luz e escuridão. A adaptação é apenas superficial e não impede os danos metabólicos e celulares.

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Pesquisas na área de medicina do sono demonstram que, mesmo em trabalhadores noturnos experientes, os marcadores de inflamação e risco cardíaco permanecem elevados, confirmando que não há uma aclimatação fisiológica completa aos turnos invertidos.

Existe reconhecimento legal sobre esses riscos?

O debate sobre os riscos da profissão ganha força em diversas esferas, incluindo o legislativo. Propostas que buscam garantir a aposentadoria especial para vigilantes são recorrentes, reconhecendo não apenas a periculosidade da atividade, mas também os prejuízos biológicos impostos pelas longas jornadas noturnas.

Essa movimentação reflete uma compreensão maior de que a insalubridade do trabalho de vigilância vai além do risco de violência, incluindo o desgaste físico e mental provocado pelos horários irregulares. As discussões visam compensar esse desgaste com um tempo de contribuição reduzido.

A regra para proteger a saúde de quem trabalha à noite é clara: a qualidade do sono diurno não é negociável e precisa ser tratada com a mesma seriedade de uma prescrição médica.


Principais riscos do trabalho noturno para a saúde


Entenda como a jornada em horários invertidos afeta o funcionamento do organismo a longo prazo.

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Sistema cardiovascular




O estresse fisiológico da vigília aumenta a pressão arterial e eleva consideravelmente o risco de infarto.

Ritmo circadiano
A quebra do relógio biológico desregula a produção hormonal e impede o ciclo de sono reparador.

Estado inflamatório
A privação de sono eleva os níveis de cortisol, mantendo o corpo em um estado de inflamação permanente.

Danos metabólicos
O trabalho noturno prolongado está associado a alterações funcionais em órgãos vitais como o coração e o fígado.











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