Coração acelerado pode ser sinal de ansiedade; saiba como identificar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Sentir o coração disparar é uma experiência que pode gerar medo e incerteza, levando muitas pessoas a pensar imediatamente em um problema cardíaco. No entanto, na maioria das vezes, a taquicardia é uma resposta do corpo a uma crise de ansiedade. Entender a diferença entre as duas situações é fundamental para saber como agir e quando procurar ajuda médica.

A principal pista para diferenciar um quadro do outro está no contexto. A taquicardia por ansiedade geralmente surge associada a um gatilho emocional, como estresse intenso, preocupação excessiva ou uma situação de medo. O aumento dos batimentos costuma vir acompanhado de outros sintomas que ajudam a identificar uma crise de ansiedade.

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Já a taquicardia de origem cardíaca pode ocorrer sem motivo aparente, até mesmo em momentos de repouso. Nesses casos, a atenção deve ser redobrada para outros sinais físicos que podem indicar uma condição mais séria e que exigem avaliação médica imediata.

Sinais que ajudam a diferenciar

Observar os sintomas que acompanham o coração acelerado é a maneira mais eficaz de ter uma noção da origem do problema. Embora apenas um médico possa dar o diagnóstico final, alguns padrões podem ser observados:

Crise de ansiedade: além da taquicardia, é comum sentir tremores, sudorese, falta de ar, tontura, formigamento nas mãos e pés e uma onda de pensamentos negativos ou catastróficos. Os sintomas atingem um pico em poucos minutos e depois diminuem gradualmente, com o episódio durando tipicamente de 10 a 30 minutos.

Problema cardíaco: a aceleração dos batimentos pode vir junto com dor forte no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, mandíbula ou costas. Diferente da ansiedade, esses sintomas tendem a ser persistentes ou a piorar com o tempo. Outros sinais de alerta incluem desmaios, dificuldade severa para respirar e inchaço nas pernas ou tornozelos.

É importante notar que pessoas com fatores de risco cardiovascular, como histórico familiar, diabetes, hipertensão ou tabagismo, devem sempre procurar avaliação médica ao sentir taquicardia, mesmo que suspeitem de ansiedade, para descartar qualquer condição cardíaca.

O que fazer durante uma crise de ansiedade

Se você identificar que a causa do coração acelerado é emocional, algumas técnicas podem ajudar a acalmar o corpo e a mente. O foco é desviar a atenção do pânico e regular as reações físicas. Tente controlar a respiração, inspirando lentamente pelo nariz por quatro segundos e expirando pela boca por seis segundos. Repita o processo algumas vezes.

Outra estratégia é o "aterramento", que consiste em focar nos sentidos para se conectar com o presente. Sinta a textura da cadeira, observe cinco objetos ao seu redor ou beba um copo de água gelada, prestando atenção na sensação. Essas ações ajudam a quebrar o ciclo de pensamentos ansiosos.

Quando procurar ajuda médica

Contudo, se a taquicardia for frequente, ocorrer sem gatilhos claros ou vier acompanhada dos sintomas de alerta cardíaco descritos acima, é indispensável procurar um pronto-socorro. Um profissional poderá realizar exames, como o eletrocardiograma, para descartar qualquer problema no coração e indicar o tratamento correto para a ansiedade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.