Coração acelerado: quando a taquicardia pode ser sinal de alerta?
Sentir o coração bater mais forte pode ser normal, mas também um sintoma de ansiedade ou doença; cardiologista explica como diferenciar e quando procurar ajuda
compartilheSIGA
Sentir o coração bater mais forte é uma sensação que pode gerar preocupação em muitas pessoas. A percepção dos batimentos cardíacos, conhecida como palpitação, é comum e nem sempre indica um problema. No entanto, é fundamental saber diferenciar uma reação normal do corpo de um sinal de alerta que merece atenção médica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na maioria das vezes, o coração dispara por motivos simples e passageiros. Uma rotina de exercícios, um susto inesperado, uma crise de ansiedade ou até o consumo de bebidas com cafeína, como café e energéticos, podem aumentar temporariamente a frequência cardíaca. Essa resposta é uma reação fisiológica natural do organismo a um estímulo.
Leia Mais
Palpitação ou crise de pânico? Pode ser sinal de arritmia cardíaca
Escutar o coração bater ao deitar é normal? Veja o que isso revela
O quadro muda de figura quando as palpitações surgem sem uma causa aparente, principalmente se a pessoa estiver em repouso. Uma frequência cardíaca consistentemente acima de 100 batimentos por minuto nessas condições é chamada de taquicardia. É importante diferenciar a taquicardia sinusal, que geralmente é uma resposta normal do corpo, de arritmias, que podem indicar um problema no sistema elétrico do coração e precisam ser investigadas.
Dispositivos como smartwatches podem ajudar a monitorar a frequência cardíaca, mas seus dados devem ser sempre interpretados por um médico, pois não substituem uma avaliação profissional.
Quando o coração acelerado é preocupante?
A principal diferença entre uma situação normal e um potencial problema de saúde está nos sintomas associados e na frequência com que ocorrem. A taquicardia que vem acompanhada de outros sinais indica que algo não vai bem e que a busca por ajuda médica é necessária. Ficar atento a esses sinais é o primeiro passo para cuidar da saúde do coração.
É importante observar se, junto com as palpitações, você sente algum dos seguintes sintomas:
Falta de ar ou dificuldade para respirar;
Dor, pressão ou desconforto na região do peito;
Tontura, vertigem ou sensação de que vai desmaiar;
Suor frio e repentino;
Cansaço extremo sem motivo aparente.
A presença de um ou mais desses sinais junto ao coração acelerado, especialmente se os episódios forem recorrentes ou prolongados, justifica uma ida ao pronto-socorro. Essa avaliação rápida é crucial para descartar condições graves, como infarto ou outras doenças cardiovasculares, e iniciar o tratamento adequado o quanto antes.
Além das situações de emergência, é recomendado manter um acompanhamento cardiológico de rotina, especialmente para pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas ou outros fatores de risco. A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde do coração.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.