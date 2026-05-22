Coração acelerado: quando a taquicardia pode ser sinal de alerta?

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Sentir o coração bater mais forte é uma sensação que pode gerar preocupação em muitas pessoas. A percepção dos batimentos cardíacos, conhecida como palpitação, é comum e nem sempre indica um problema. No entanto, é fundamental saber diferenciar uma reação normal do corpo de um sinal de alerta que merece atenção médica.

Na maioria das vezes, o coração dispara por motivos simples e passageiros. Uma rotina de exercícios, um susto inesperado, uma crise de ansiedade ou até o consumo de bebidas com cafeína, como café e energéticos, podem aumentar temporariamente a frequência cardíaca. Essa resposta é uma reação fisiológica natural do organismo a um estímulo.

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O quadro muda de figura quando as palpitações surgem sem uma causa aparente, principalmente se a pessoa estiver em repouso. Uma frequência cardíaca consistentemente acima de 100 batimentos por minuto nessas condições é chamada de taquicardia. É importante diferenciar a taquicardia sinusal, que geralmente é uma resposta normal do corpo, de arritmias, que podem indicar um problema no sistema elétrico do coração e precisam ser investigadas.

Dispositivos como smartwatches podem ajudar a monitorar a frequência cardíaca, mas seus dados devem ser sempre interpretados por um médico, pois não substituem uma avaliação profissional.

Quando o coração acelerado é preocupante?

A principal diferença entre uma situação normal e um potencial problema de saúde está nos sintomas associados e na frequência com que ocorrem. A taquicardia que vem acompanhada de outros sinais indica que algo não vai bem e que a busca por ajuda médica é necessária. Ficar atento a esses sinais é o primeiro passo para cuidar da saúde do coração.

É importante observar se, junto com as palpitações, você sente algum dos seguintes sintomas:

Falta de ar ou dificuldade para respirar;

Dor, pressão ou desconforto na região do peito;

Tontura, vertigem ou sensação de que vai desmaiar;

Suor frio e repentino;

Cansaço extremo sem motivo aparente.

A presença de um ou mais desses sinais junto ao coração acelerado, especialmente se os episódios forem recorrentes ou prolongados, justifica uma ida ao pronto-socorro. Essa avaliação rápida é crucial para descartar condições graves, como infarto ou outras doenças cardiovasculares, e iniciar o tratamento adequado o quanto antes.

Além das situações de emergência, é recomendado manter um acompanhamento cardiológico de rotina, especialmente para pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas ou outros fatores de risco. A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde do coração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.