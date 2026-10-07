Nikolas nega mudança na Constituição, mas faz ressalva: 'só para o bem do povo'

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Durante entrevista à Globo News, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL) inicialmente negou ter conhecimento da fala do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre mudar a Constituição. Questionado pela jornalista Andreia Sadi, ele afirmou não ter visto a declaração.

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Posteriormente, o parlamentar defendeu que alterações na Constituição devem ocorrer “somente para o bem da população”. Ele citou como exemplos a redução da maioridade penal e uma reforma no Judiciário para limitar decisões monocráticas.

Segundo Nikolas, ao comparar as decisões de Alexandre de Moraes com as de outros ministros, "nota-se que as do primeiro ultrapassam em duas ou três vezes a quantidade dos demais”. Ele também assegurou que temas como o Bolsa Família e as universidades federais são “intocáveis”.

O deputado também mencionou a aprovação do aumento de penas para crimes hediondos, como estupro, pedofilia e latrocínio, destacando a resistência de PT e Psol.

Quando o Projeto de Lei 1.112/2023 foi votado, em 2025, para tornar mais rígida a progressão de regime para condenados por crimes hediondos e por envolvimento com milícias privadas, aliados do governo criticaram.

O deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), por exemplo, afirmou que o endurecimento das penas não resolve os problemas da violência e classificou a proposta como “punitivista”.

Já o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), alertou para o risco de superlotação carcerária e para a falta de ressocialização. “Se você pega o crime pequeno e coloca o cara na cadeia, ele será vítima do PCC”, argumentou.

Para Nikolas, mudanças como essas exigem emendas constitucionais para “ajudar o Brasil”.

Contexto da declaração

A discussão teve origem em um ato em Goiânia (GO), onde o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) recebeu o apoio de Ronaldo Caiado (PSD). Na ocasião, o senador disse que poderia “mudar a Constituição” se eleito, devido à ampliação da bancada de direita no Congresso Nacional.

O PL elegeu 28 senadores e 121 deputados, garantindo as maiores bancadas nas duas Casas. Flávio comemorou a formação de “um Congresso muito mais à direita” e afirmou que a maioria serviria para “redemocratizar esse país, para as instituições voltarem a respeitar a Constituição”.

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Jair Bolsonaro, pai do senador, foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por planejar um golpe para se manter no poder.