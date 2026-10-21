INCÊNDIO
Veja fotos do incêndio em acervo de sebo em BH
Chamas tomaram conta da casa de cinco andares localizada no Bairro Ribeiro de Abreu e atingiram livros que eram guardados no porão; incêndio foi controlado
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Incêndio em casa no Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH, danificou livros que eram armazenados no porão Foto: CBMMG/Divulgação
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
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Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
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Bombeiros precisaram abrir buraco em um dos muros da casa para ventilar o local e combater as chamas Foto: CBMMG/Divulgação