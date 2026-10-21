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INCÊNDIO

Veja fotos do incêndio em acervo de sebo em BH

Chamas tomaram conta da casa de cinco andares localizada no Bairro Ribeiro de Abreu e atingiram livros que eram guardados no porão; incêndio foi controlado

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Estado de Minas
  • Incêndio em casa no Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH, danificou livros que eram armazenados no porão
    Incêndio em casa no Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de BH, danificou livros que eram armazenados no porão Foto: CBMMG/Divulgação
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
  • Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte
    Incêndio em uma casa na Rua Inês Glasman, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte Foto: CBMMG/Divulgação
  • Bombeiros precisaram abrir buraco em um dos muros da casa para ventilar o local e combater as chamas
    Bombeiros precisaram abrir buraco em um dos muros da casa para ventilar o local e combater as chamas Foto: CBMMG/Divulgação
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