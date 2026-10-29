A Global Medical Response amplia a frota da Bell com mais Bell 407GXis

AMTC 2026– A Bell Textron Inc., empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje, durante a Conferência Anual de Transporte Médico Aéreo (AMTC), que a Global Medical Response (GMR) (NYSE: GMRS) encomendou mais helicópteros Bell 407GXis. As novas aeronaves reforçarão a frota de helicópteros de ambulância aérea (HAA) da GMR, ampliando o acesso a atendimento médico de emergência para pacientes de comunidades rurais e metropolitanas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261029782913/pt/

Pictured above left to right: Tom Wagner (GMR), Daniel Sweeza (GMR), Ted Van Horne (GMR), Danny Maldonado (Bell), Lane Evans (Bell), Bobby Frey (Bell)

“A GMR é reconhecida mundialmente pela prestação de serviços médicos de emergência de alta qualidade, que exigem rapidez. Sentimo-nos honrados por continuarem a depositar sua confiança na Bell”, afirmou Lane Evans, diretor administrativo da Bell para a América do Norte. “A confiabilidade, a velocidade e a eficiência combinadas do 407GXi o tornam uma plataforma ideal para os operadores de serviços aeromédicos. Temos orgulho de apoiar as missões de salvamento da GMR e suas equipes, que diariamente confiam em nossas aeronaves.”

A GMR é a maior prestadora de serviços de atendimento médico de emergência (EMS) do país, operando uma ampla rede de recursos aéreos e terrestres que oferecem atendimento pré-hospitalar e de cuidados críticos a comunidades em todos os Estados Unidos. As equipes de atendimento aeromédico da GMR conectam pacientes aos cuidados avançados de que necessitam, atuando, muitas vezes, em áreas rurais e de difícil acesso, onde a rapidez no atendimento é fundamental. A GMR opera a maior frota de aeronaves Bell voltadas para serviços médicos de emergência (HAA), contando com mais de 170 aeronaves Bell que dão suporte a missões médicas de emergência em todo o território nacional.

“Cada minuto é decisivo quando um paciente precisa de cuidados intensivos”, afirmou Ted Van Horne, presidente e diretor de operações da GMR. “O Bell 407GXi amplia nossa capacidade de oferecer atendimento avançado em cuidados intensivos, onde e quando os pacientes mais precisam. Sua confiabilidade comprovada, aviônicos modernos e capacidade de operação por instrumentos (IFR) aumentam a segurança operacional, aprimoram a confiabilidade das missões e ampliam o acesso dos pacientes ao atendimento em condições meteorológicas previstas ou inesperadas. Ao ampliar nossa frota de aeronaves habilitadas para operação IFR, aumentamos nossa capacidade de alcançar mais pacientes, atender mais comunidades e garantir acesso confiável a cuidados que salvam vidas, mesmo quando as condições meteorológicas ou a distância poderiam limitar nossa resposta. Esse investimento reflete nosso compromisso contínuo com a segurança, a excelência clínica e a prontidão operacional.”

O Bell 407GXi é um helicóptero multimissão de eficácia comprovada, amplamente utilizado em serviços de transporte aeromédico ao redor do mundo. Equipado com o conjunto de aviônicos Garmin G1000H NXi e com capacidade para voo por instrumentos (IFR), o modelo oferece maior consciência situacional, excelente desempenho em condições de alta altitude e temperatura elevada, e eficiência no consumo de combustível. Sua cabine versátil e suas portas de amplo acesso facilitam o rápido embarque e desembarque de pacientes e equipamentos médicos, o que a torna ideal para o transporte aeromédico, no qual o fator tempo é crucial.

Para saber mais sobre como o Bell 407GXi contribui para o sucesso de missões no mundo inteiro, visite a página do produto no site da Bell ou passe no estande da empresa (n.º 617) durante a AMTC 2026.

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SOBRE A BELL

Ir além do convencional é o que fazemos. Há mais de 90 anos, reinventamos a experiência de voar e os horizontes que ela nos permite alcançar. Somos uma empresa dos setores aeroespacial e de defesa que projeta e fabrica aeronaves para soluções críticas em cenários extremos. Rompemos barreiras para levar pessoas a locais seguros, atuando nos segmentos de transporte, saúde, resgate e defesa. Lideramos o mercado no desenvolvimento de soluções futuras rápidas, confiáveis e eficientes. Com sede em Fort Worth, no Texas, somos uma subsidiária integral da Textron Inc. —, temos unidades estratégicas ao redor do mundo. Apoiar as forças armadas no cumprimento de suas missões é uma de nossas grandes paixões, já que cerca de um quarto de nossa força de trabalho é composta por veteranos. Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias proporcionam experiências excepcionais aos nossos clientes. Com eficiência. Com confiabilidade. E sempre colocando a segurança em primeiro lugar.

SOBRE A TEXTRON INC.

A empresa diversificada utiliza sua rede global de negócios nos setores de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A companhia é reconhecida mundialmente por suas marcas de peso, tais como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, acesse www.textron.com.

Determinadas declarações contidas neste comunicado à imprensa são prospectivas, podendo projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros aspectos não históricos. Tais declarações se referem apenas à data em que foram feitas e não assumimos qualquer obrigação de atualizá-las ou revê-las. Elas estão sujeitas a riscos conhecidos ou não, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações, incluindo, mas não se limitando a, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos e adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261029782913/pt/

Assessoria de Imprensa:

Bell

Megan Coffman

+1 817-233-8864

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