Forno soltando fumaça? Veja as principais causas e o que fazer

A situação exige mais cuidado quando há chamas dentro do forno. Nesse caso, o aparelho deve ser desligado pelo comando, e a porta deve permanecer fechada para evitar que a entrada de oxigênio aumente as chamas. Nos modelos a gás, o registro deve ser fechado, se isso puder ser feito sem colocar a pessoa em contato com o fogo. Foto: Imagem Gerada por I.A