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Cité de Carcassonne: encanto medieval transforma cidade francesa em atração turística
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A fortificação é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos conjuntos medievais mais bem preservados da Europa. Foto: Dedyukhina wikimedia commons
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Com origens romanas, a cidadela foi reforçada ao longo da Idade Média e desempenhou papel importante nas Cruzadas. Foto: Tanya Dedyukhina wikimedia commons
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As muralhas duplas, com mais de 50 torres, cercam ruelas estreitas, casas de pedra e construções históricas intactas. Foto: holadeejay for Panor… wikimedia commons
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O Château Comtal, dentro da cidade murada, é um castelo do século XII aberto à visitação, com vista privilegiada das muralhas. Foto: Crackzv8 wikimedia commons
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A Basílica de Saint-Nazaire impressiona com seus vitrais coloridos e mistura de estilos românico e gótico. Foto: Jean-Pol GRANDMONT wikimedia commons
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Carcassonne também é conhecida por seu papel na história dos cátaros, grupo considerado herético e perseguido no século XIII. Foto: Joan Vilafranca wikimedia commons
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Durante o verão, há espetáculos noturnos com luz e som que recriam episódios da história medieval da cidade. Por dentro, lojas também entram no ritmo. Foto: Joe Mabel wikimedia commons
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O acesso à Cité é gratuito, embora museus e castelo tenham entradas pagas; muitos visitantes passeiam pelas muralhas. Foto: Tanya Dedyukhina wikimedia commons
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A cidade moderna de Carcassonne fica fora das muralhas, sendo ligada à parte antiga por uma ponte charmosa sobre o rio Aude. Foto: Imagem de selma B por Pixabay
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A gastronomia local inclui o famoso cassoulet, prato à base de feijão branco, carnes e linguiça típico da região. Foto: BrokenSphere wikimedia commons
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Loja de artesanato, restaurantes temáticos e lojas de doces medievais ocupam as casas de pedra do interior das muralhas. Foto: Joe Mabel wikimedia commons
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O clima é agradável na primavera e no outono, épocas ideais para visitar sem o excesso de turistas do verão. Foto: Imagem de Chbec por Pixabay
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Carcassonne aparece com frequência em filmes, livros e jogos por sua estética que remete a contos de fadas e cavalaria. Foto: Imagem de Julia Casado por Pixabay
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O entorno da cidade possui vinhedos, colinas e pequenas vilas, ideais para quem quer explorar a região com calma. Foto: Imagem de michel mi por Pixabay
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Durante o Festival de Carcassonne, artistas do mundo todo se apresentam na cidadela e no anfiteatro da cidade baixa. Foto: Imagem de michel mi por Pixabay
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A iluminação noturna realça as muralhas e proporciona uma visão mágica da fortaleza e dos castelos na paisagem. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
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A Cité de Carcassonne transporta o visitante a um passado épico, unindo beleza arquitetônica e memória histórica viva. Foto: Imagem de Goeppert por Pixabay