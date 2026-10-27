PM apreende arma e munições em ocorrência de violência doméstica em Lajinha

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma pistola calibre .380, 18 munições, dois carregadores e materiais relacionados a armas de fogo durante uma ocorrência de violência doméstica, nessa segunda-feira (26/10). As apreensões foram feitas no Bairro Novo Horizonte, em Lajinha, na Zona da Mata mineira, após uma mulher de 44 anos denunciar a ameaça de morte feita pelo companheiro, de 43 anos.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima procurou os militares no domingo (25/10) e relatou que havia sido ameaçada pelo homem. Ela também relatou que o companheiro usou uma arma de fogo para intimidá-la em outra ocasião.

PM apreende pistola, munições e carregadores em ocorrência de violência doméstica em Lajinha Polícia Militar/Divulgação

Após as investigações, os policiais localizaram os materiais em um estabelecimento comercial e na residência do casal. O suspeito não foi encontrado durante as buscas.

As armas e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.