Carla Bruni deixa o jeans de lado em produção destacada pela imprensa francesa e chama atenção para uma alternativa que combina volume e textura no visual
Modelo amplo e confortável na cor vermelha substitui o visual básico com sofisticação; veja dicas para adotar a peça que conquistou Paris
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O jeans perdeu o monopólio das calças confortáveis e fáceis de vestir. Durante evento da grife Donna Karan na Semana de Moda de Paris, Carla Bruni, de 58 anos, trocou o denim tradicional por uma calça ampla de veludo. A ex-primeira-dama apresentou um conjunto monocromático vermelho rubi, combinando a peça inferior com um blazer feito do mesmo material.
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Na meia-estação, o guarda-roupa modifica cores e texturas. Malhas grossas dividem espaço com casacos envolventes, enquanto tons encorpados ganham destaque nas roupas de trabalho. Ao escolher calças com pernas largas em vez de modelos retos ou justos, a silhueta ganha fluidez e movimento. A combinação cria um terno revisitado, afastado das tradicionais composições em lã ou tecidos de alfaiataria.
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Composições com veludo liso e cotelê
Presente em coleções a cada queda de temperatura, o veludo ultrapassou a condição de tendência passageira. O tecido reúne toque macio e acabamento luminoso, servindo a produções formais e casuais. O modelo liso adotado por Bruni transmite aspecto refinado, enquanto o veludo cotelê expressa proposta retrô e descontraída em blazers, casacos e calças com nervuras de espessuras variadas.
Tonalidades de vermelho intenso, bordeaux e granada compõem a cartela do outono-inverno 2026-2027. O tecido reage às variações de claridade: a nuance escura se aproxima do tom granada na sombra e ganha brilho durante o dia. Esse comportamento visual confere profundidade ao conjunto de tom único, dispensando grande quantidade de acessórios.
O material também aceita outras combinações cromáticas para o vestuário:
bordô e púrpura: opções afirmativas que harmonizam com preto, cinza, creme e denim bruto;
azul-marinho: versão discreta para calças amplas e blazers no ambiente de trabalho;
verde-escuro: alternativa em verde-garrafa para diversificar as cores habituais do inverno.
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Em situações cotidianas, o blazer de veludo cotelê substitui o modelo clássico sobre camiseta branca e jeans. A calça ampla confeccionada no tecido funciona combinada com malha fina e mocassins.