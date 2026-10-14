Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
ESTILO

Carla Bruni deixa o jeans de lado em produção destacada pela imprensa francesa e chama atenção para uma alternativa que combina volume e textura no visual

Modelo amplo e confortável na cor vermelha substitui o visual básico com sofisticação; veja dicas para adotar a peça que conquistou Paris

Publicidade
Carregando...
Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
14/10/2026 13:50

compartilhe

×
Carla Bruni deixa o jeans de lado em produção destacada pela imprensa francesa e chama atenção para uma alternativa que combina volume e textura no visual
Carla Bruni em evento de moda, representando a elegância e o estilo discutidos na matéria crédito: Créditos: depositphotos.com / tanka_v

O jeans perdeu o monopólio das calças confortáveis e fáceis de vestir. Durante evento da grife Donna Karan na Semana de Moda de Paris, Carla Bruni, de 58 anos, trocou o denim tradicional por uma calça ampla de veludo. A ex-primeira-dama apresentou um conjunto monocromático vermelho rubi, combinando a peça inferior com um blazer feito do mesmo material.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na meia-estação, o guarda-roupa modifica cores e texturas. Malhas grossas dividem espaço com casacos envolventes, enquanto tons encorpados ganham destaque nas roupas de trabalho. Ao escolher calças com pernas largas em vez de modelos retos ou justos, a silhueta ganha fluidez e movimento. A combinação cria um terno revisitado, afastado das tradicionais composições em lã ou tecidos de alfaiataria.

Leia Mais

Composições com veludo liso e cotelê

Presente em coleções a cada queda de temperatura, o veludo ultrapassou a condição de tendência passageira. O tecido reúne toque macio e acabamento luminoso, servindo a produções formais e casuais. O modelo liso adotado por Bruni transmite aspecto refinado, enquanto o veludo cotelê expressa proposta retrô e descontraída em blazers, casacos e calças com nervuras de espessuras variadas.

Tonalidades de vermelho intenso, bordeaux e granada compõem a cartela do outono-inverno 2026-2027. O tecido reage às variações de claridade: a nuance escura se aproxima do tom granada na sombra e ganha brilho durante o dia. Esse comportamento visual confere profundidade ao conjunto de tom único, dispensando grande quantidade de acessórios.

O material também aceita outras combinações cromáticas para o vestuário:

Em situações cotidianas, o blazer de veludo cotelê substitui o modelo clássico sobre camiseta branca e jeans. A calça ampla confeccionada no tecido funciona combinada com malha fina e mocassins.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay