Pesquisa com Reitores da AACSB Revela que IA e Finanças são as Maiores Preocupações do Setor

TAMPA, Flórida, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AACSB International (AACSB) divulgou hoje a Pesquisa com Reitores de 2026–27: Resultados em destaque, apresentando um panorama sobre a liderança global das escolas de negócios. Realizada a cada três anos, a pesquisa recebeu nesta edição respostas de 558 líderes, incluindo 522 reitores ou diretores equivalentes e 36 reitores interinos, em 75 países e territórios.

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A inteligência artificial é o desafio de desenvolvimento profissional mais evidente para os reitores, independentemente da experiência ou da região. A IA na educação e na pesquisa ocupa o segundo lugar em prioridade entre 49 atividades típicas dos reitores, mas apresenta a maior lacuna entre a prioridade e a proficiência autoavaliada. O tempo é uma barreira: 84% dos reitores relatam ter tempo limitado, muito limitado ou nenhum tempo para o desenvolvimento profissional.

"Os reitores de hoje estão mais preparados do que nunca para liderar em meio às mudanças", disse Lily Bi, presidente e CEO da AACSB. “A questão agora é se eles têm tempo, recursos e conexões com colegas para transformar a ambição em ação. A responsabilidade da AACSB não é apenas observar essas mudanças. É ajudar nossos membros a liderar em meio a elas.”

A pesquisa também constatou o seguinte:

As finanças são o desafio mais comumente citado nas respostas abertas dos reitores: 34% mencionam orçamento, finanças ou recursos entre seus principais desafios, seguidos por matrículas e recrutamento de alunos.

Os mandatos dos reitores estão ficando mais curtos. O tempo médio de permanência dos reitores anteriores caiu de 6,8 anos em 2020–21 para 5,7 anos, e os reitores atuais estão em seus cargos há uma média de 3,9 anos.

Uma maioria substancial dos reitores, totalizando 87%, se sente realizada com o trabalho, mas apenas metade dos entrevistados afirma ter o equilíbrio desejado entre vida pessoal e profissional.



O relatório também analisa como o perfil dos reitores está se tornando mais diversificado e internacional, além de como as prioridades de desenvolvimento e preparação das escolas diferem de acordo com a região e a experiência desses líderes. Relatório completo disponível em aacsb.edu/deans-survey. O relatório contou com o apoio da Risepoint.

Sobre a AACSB

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior associação de educação empresarial do mundo, conectando educadores, estudantes e empresas para a criação da próxima geração de grandes líderes. Com mais de 2.000 organizações membros e mais de 1.000 faculdades de business credenciadas em todo o mundo, a AACSB é a maior rede de educação empresarial do mundo. Alinhada aos AACSB Global Standards for Business Education™, a instituição promove o engajamento, acelera a inovação e amplia o impacto no ensino de negócios em todo o mundo. Saiba mais em aacsb.edu.

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mediarelations@aacsb.edu

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9849563)