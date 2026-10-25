Homem em carro com adesivo de Lula atropela crianças em ato pró-Flávio

Duas crianças foram atropeladas por um carro durante uma manifestação bolsonarista na tarde desse sábado (24/10), em Ilhabela, no litoral de São Paulo. O veículo tinha um adesivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das vítimas sofreu uma fratura exposta na perna.

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Segundo informações da Polícia Civil, o motorista foi identificado como Cardjon Peixoto, de 56 anos, morador de Ilhabela. Após o atropelamento, ele foi contido por pessoas que estavam no local até a chegada da Polícia Militar, que o levou à delegacia da cidade.

O caso ocorreu por volta das 16h, na Rua Gerson Peres de Araújo, no Bairro Barra Velha. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro avançando em direção à calçada e atingindo as duas crianças.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior.

Vídeo do atropelamento circulou nas redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros influenciadores de direita compartilharam imagens do atropelamento nas redes sociais. Em poucos minutos, a publicação do parlamentar mineiro no X ultrapassou 20 mil curtidas.

Apesar do adesivo de Lula no veículo, não há confirmação de que o motorista seja filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) ou estivesse agindo em nome da sigla.

Outro vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem grisalho caído no chão e sendo agredido por manifestantes. A publicação afirma que ele seria o motorista envolvido no atropelamento e estaria embriagado. Essas informações, porém, não foram confirmadas no material divulgado.

PT de Ilhabela divulga nota

No início da noite deste sábado, o núcleo do PT de Ilhabela publicou uma nota no Instagram em que manifesta solidariedade às famílias das crianças atropeladas e repudia condutas que coloquem vidas em risco.

A publicação também esclarece que a presença de adesivos e outros símbolos partidários em um veículo não significa, por si só, que o motorista represente o partido ou esteja agindo em seu nome.

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“Diante da informação de que o veículo envolvido no atropelamento ostentava adesivos do PT, esclarecemos que a utilização de símbolos e materiais de identificação partidária não significa, por si só, que o motorista estivesse representando o partido ou agindo em seu nome”, diz o comunicado.