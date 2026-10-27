Vídeo de Virginia Fonseca em festa gera forte reação de Silvia Abravanel

A apresentadora Silvia Abravanel criticou publicamente Virginia Fonseca depois que um vídeo da influenciadora em uma festa nos Estados Unidos começou a circular na internet. A reação ocorreu em comentários na página "Daily do Garotinho", que publicou gravações de Virginia segurando e prendendo cédulas de moeda americana pelo corpo durante o evento.

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O registro mostra a criadora de conteúdo dançando com notas de dólar nas mãos e na cintura durante uma comemoração de fim de semana em Miami. Na ocasião, ela estava acompanhada de amigos, incluindo Hebert Gomes e Duda Freire. O conteúdo compartilhado gerou debate imediato entre usuários das redes sociais.

Críticas de Silvia Abravanel e pedido sobre a guarda

Ao reprovar a conduta da empresária, Silvia afirmou que Virginia não protege os próprios filhos. A comunicadora defendeu que a avó paterna, Poliana Rocha, intervenha na criação dos netos e recorra à Justiça. Em sua manifestação, declarou que uma "avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças".

A filha de Silvio Santos também estendeu as queixas à mãe de Virginia, Margareth Serrão. Em outro comentário, declarou que a influenciadora estaria apenas revelando a sua verdadeira personalidade. Para Silvia, Virginia usou uma postura calculada para atrair o público e agora "arranca a máscara e mostra a verdadeira face".

Silvia ainda comparou a busca por audiência a estratégias obscuras utilizadas para reunir seguidores nas plataformas digitais.

Fase atual e trajetória recente

Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos da união com o ex-marido Zé Felipe. No campo afetivo, a influenciadora encerrou recentemente um relacionamento com o jogador Vini Jr.

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No setor profissional, ela esteve à frente do programa "Sabadou com Virginia" na grade do SBT de abril de 2024 até março de 2026. A emissora comunicou em janeiro a decisão da apresentadora de não estender o vínculo contratual para priorizar novos rumos na carreira.