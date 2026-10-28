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PROJETO SPUDS

A Boeing precisava testar o wifi nos aviões em 2012, mas encontrou uma forma inesperada de simular passageiros usando nove toneladas de um alimento comum

Para simular passageiros reais e aperfeiçoar o sinal a bordo, engenheiros trocaram pessoas pelo alimento em um experimento curioso e brilhante

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
28/10/2026 13:31

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A Boeing precisava testar o wifi nos aviões em 2012, mas encontrou uma forma inesperada de simular passageiros usando nove toneladas de um alimento comum
Aviões como este foram cenário para os testes inovadores da Boeing com batatas, visando otimizar a conexão Wi-Fi para passageiros em voos crédito: depositphotos.com / motive56

Para certificar a tecnologia Wi-Fi a quilômetros do solo em voos comerciais, engenheiros da Boeing aplicaram uma solução incomum em 2012. A equipe precisava reproduzir o ambiente de uma cabine cheia de passageiros e optou por substituir pessoas por toneladas de batatas, uma alternativa econômica, silenciosa e prática para os testes.

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A conexão dentro de uma aeronave varia segundo o assento, a quantidade de viajantes e a movimentação a bordo. Os corpos humanos absorvem e refletem ondas eletromagnéticas, criando setores com sinal intenso e áreas de cobertura deficiente. Conforme explicou o engenheiro Dennis Lewis à revista "WIRED", até a circulação dos carrinhos de serviço altera a distribuição das frequências no avião.

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A escolha das batatas no projeto SPUDS

Analisar o sinal exigiria manter dezenas de voluntários sentados durante longas jornadas em uma aeronave fora de operação. Pesquisadores buscaram materiais capazes de imitar a reação do corpo humano aos sinais sem fio e elegeram as batatas, cujo teor de água próximo a 80% e propriedades dielétricas absorvem e refletem as ondas de forma similar à de passageiros.

O teste ocorreu em um avião retirado de serviço, preenchido com sacos que continham 20.000 libras de batatas, o equivalente a cerca de 9.072 quilos. A carga permitiu que os técnicos coletassem dados durante horas contínuas, sem interrupções provocadas pelo cansaço, movimentações ou necessidades humanas.

A iniciativa recebeu o nome SPUDS, sigla para Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution (Pessoal sintético utilizando substituição dielétrica): um trocadilho com o termo em inglês para batatas. As informações coletadas com esses passageiros improvisados foram comparadas posteriormente com pessoas reais para validar a precisão dos dados.

Redução drástica no tempo de análise

O ensaio integrou um método dos laboratórios da fabricante para analisar a propagação do sinal por meio de ferramentas especializadas e modelos estatísticos. Com as métricas, os engenheiros identificaram pontos cegos e calibraram a rede para uma cobertura uniforme, preservando as normas de segurança contra interferências em sistemas eletrônicos essenciais da aeronave.

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A fabricante confirmou em dezembro de 2012 que o novo processo reduziu o período de verificações de mais de duas semanas para apenas dez horas.

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