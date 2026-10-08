Samsung SDS anuncia parceria com Anthropic

A Samsung SDS assinou um acordo de parceria estratégica com a Anthropic, empresa global de pesquisa e segurança em inteligência artificial, com o objetivo de acelerar a expansão do mercado de IA corporativa. O documento foi firmado em 24 de julho de 2026, durante o AI Summit realizado em San Francisco, nos Estados Unidos, e faz da companhia coreana a primeira parceira de negócios da Anthropic no país asiático.

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A colaboração combina a expertise tecnológica da Samsung SDS com a inovação da Anthropic para desenvolver novas oportunidades de negócios, ampliar a presença no mercado de inteligência artificial e oferecer soluções capazes de gerar valor aos clientes. De acordo com as empresas, a atuação conjunta contempla a identificação de oportunidades de mercado, iniciativas de marketing, o desenvolvimento de provas de conceito (Proof of Concept, PoC) e projetos voltados à aceleração da transformação digital baseada em IA.

Outro eixo do acordo é o fortalecimento das capacidades de implementação e operação do Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic. Para isso, a Samsung SDS conduzirá um programa de formação em engenharia de IA aplicada, voltado a preparar especialistas responsáveis por projetar, implementar e operar soluções adaptadas às necessidades do ambiente corporativo. Esses profissionais atuam de forma prática na construção dos sistemas, o que exige domínio técnico tanto do modelo quanto dos processos de cada organização.

A iniciativa abrangerá todo o ciclo de adoção do Claude, do planejamento e da implementação à operação e ao suporte técnico, ampliando a capacidade da empresa de oferecer serviços de IA a seus clientes. Com uma equipe qualificada nessas frentes, a companhia busca reduzir barreiras de entrada para organizações que ainda estão no início da jornada de automação e análise de dados.

Antes da oficialização, a Samsung SDS adotou o Claude Enterprise internamente como parte da estratégia Client Zero, pela qual novas tecnologias são aplicadas e validadas entre os próprios colaboradores antes de serem disponibilizadas ao mercado. A experiência acumulada nesse processo serve de base para orientar clientes em suas jornadas de adoção da inteligência artificial.

Nas primeiras semanas após a implementação, os funcionários trocaram mais de 1 milhão de mensagens com a ferramenta, e cerca de metade passou a utilizar o Claude Code, voltado ao desenvolvimento de software. Atualmente, o Claude Enterprise está disponível para aproximadamente 70 mil colaboradores distribuídos em 20 afiliadas da Samsung, o que acelera a transição dessas empresas para organizações orientadas por inteligência artificial.

O movimento acompanha a expansão global do setor. Levantamento da Grand View Research estima que o mercado de inteligência artificial corporativa avance de US$ 42 bilhões em 2026 para US$ 155,2 bilhões em 2030, o que corresponde a uma taxa composta de crescimento anual de 37,6%. A Ásia-Pacífico, região onde a Samsung SDS concentra parte relevante de sua operação, aparece entre as de crescimento mais acelerado nesse período, impulsionada por iniciativas de transformação digital e pela adoção de serviços em nuvem.

Com base em sua experiência interna, a Samsung SDS pretende expandir gradualmente os negócios de AI Transformation (AX) para clientes externos, oferecendo suporte que vai da implementação ao uso efetivo do Claude no ambiente corporativo. A proposta é acompanhar o cliente ao longo de toda a adoção da tecnologia, e não apenas na etapa inicial de contratação.

O presidente e CEO da Samsung SDS, June-hee Lee, avalia o acordo como ponto de partida para acompanhar o crescimento do mercado. “Esta parceria estratégica é um ponto de partida para, junto ao crescimento do mercado de IA, combinar as capacidades de IA da Anthropic com a experiência em inovação digital da Samsung SDS, apoiar nossos clientes na inovação de IA e agregar valor aos negócios com soluções de IA”, afirma.

A Samsung SDS mantém estruturas de colaboração com outras empresas de inteligência artificial, como OpenAI e Google Cloud, e segue ampliando parcerias estratégicas com companhias globais para apoiar seus clientes diante da rápida transformação do setor.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html