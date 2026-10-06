"Piauí livrou Brasil do senador mais corrupto", diz governador reeleito sobre Ciro Nogueira

O governador do Piauí Rafael Fonteles (PT) atacou o senador Ciro Nogueira (PP) durante o ato de comemoração de sua reeleição em primeiro turno. O petista disse, no discurso, que “o Piauí livrou o Brasil do senador mais corrupto do país”, após Nogueira não conseguir se reeleger. Nesta terça-feira (6/10), o governador utilizou as redes sociais para se desculpar com o opositor político.

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Durante a declaração, o governador afirma que não tem medo que Ciro Nogueira não apoie o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segundo turno, já que ele “não tem voto”, segundo o mandatário. Em seguida, Fonteles chama o senador de “vagabundo“ e “moleque”.

“Nós não temos nenhum medo de você não apoiar o Lula. Você não tem voto, seu vagabundo. Vá para a casa do c…, seu vagabundo. O povo do Piauí lhe derrotou, seu moleque”, afirma Fonteles.

Após a fala de que Nogueira seria “vagabundo” e “moleque”, o governador ainda diz que o senador “não tem vergonha” e “envergonha o Piauí”. Fonteles pede para que ele “saia de perto” de Lula, e afirma que o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro é o senador “mais corrupto do Brasil”.

“O povo do Piauí tem vergonha de você, seu moleque. Saia de perto do Lula. Você não tem vergonha. Você envergonha o Piauí. Não tenho medo nenhum de dizer isso: o Piauí livrou o Brasil do senador mais corrupto do Brasil”, declara.

Por fim, Fonteles ainda o chama de “covarde” e “derrotado”, além de acusá-lo de ameaçar opositores.

“Tem gente que tem medo desse covarde. Eu não tenho medo nenhum de você. Você pode ameaçar quem você quiser, seu covarde. Você não tem voto. Vá para o lado de quem você quiser. Você é um covarde e um derrotado no seu estado”, declara o governador reeleito.

Após os xingamentos feitos por Fonteles a Nogueira, o governador utilizou das redes sociais nesta terça-feira (6/10), para desculpar-se com o senador. Em nota, o mandatário afirmou que é “salutar reconhecer as falhas”, e que “adversários políticos não são inimigos”.

“É sempre salutar reconhecer as nossas falhas. Em momento de comemoração da vitória das eleições, usei palavras inadequadas para me referir ao senador Ciro Nogueira. Portanto, peço sinceras desculpas ao senador, familiares e também ao povo do Piauí por esse erro. Adversários políticos não são inimigos. Sigamos sempre buscando nos aperfeiçoar enquanto ser humano, cidadão e homem público. Que Deus nos abençoe”, escreveu o governador piauiense no “X”.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos